СБУ уже знает, кто выиграет на выборах в "ДНР" и "ЛНР"

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Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что его ведомству уже известны результаты выборов в так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые должны состояться в это воскресенье.

Украинская сторона и западные страны уже назвали их незаконными и нарушающими принципы, заложенные в минских договоренностях.

Россия же выступила в защиту выборов в "ДНР" и "ЛНР". А сами "республики" говорят, что они "полностью соответствуют международному законодательству".

Что сказал Грицак

"Я открою маленькую тайну, которая, возможно, спутает кому-то карты. Это оперативные данные: для победы Пушилина в так называемой ДНР уже нарисовали 55%, Пасечника в ЛНР - 63%. Явку должны показать в 70%", - сказал Грицак во время брифинга в СБУ.

"Эти бутафорские выборы - российский спектакль, где режиссерами, продюсерами и сценаристами выступают представители администрации президента РФ, а рядовые жители - это даже не актеры, а лишь статисты. Так как было в 2014 году, так произойдет и в 2018 году", - добавил глава Службы безопасности.

Он также отметил, что Россия давно - еще до событий 2014 года - стремилась создать в Украине пояс нестабильных псевдореспублик. При этом она никогда не рассматривала их в качестве потенциально независимых субъектов: единственная цель их существования - дестабилизация ситуации в Украине.

"Именно для этого Россия сегодня имитирует процесс свободного волеизъявления. Но все победители уже определены, цифры уже нарисованы в администрации президента Российской Федерации".

Выборы в так называемых "ЛНР" и "ДНР" должны состояться 11 ноября - там будут выбирать "главу" и состав "народных советов".

Позиция Украины и Запада

Представители украинской власти и международного сообщества уже назвали предстоящие выборы незаконными и нарушающими принципы, заложенные в минских договоренностях.

"Нынешние выборы - ничтожны. Они не будут иметь правовых последствий и никогда не будут признаны международным сообществом", - заявлял Петр Порошенко.

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Запад в вопросе выборов в "ДНР" и "ЛНР" стал на сторону официального Киева. Выборы осудили и пообещали не признать в Евросоюзе, США, ОБСЕ и Совете безопасности ООН.

В частности, в ОБСЕ заверили, что проведение выборов "противоречит букве и духу минских договоренностей".

Что говорят в "ДНР", "ЛНР" и России?

Руководство самопровозглашенных республик уверяет, что выборы "полностью соответствуют международному законодательству".

"В любом случае выборы в ДНР состоятся, - заявил Денис Пушилин. - Они будут прозрачными, открытыми, пройдут по нашим законам и в соответствии с конституцией и всеми международными нормами и стандартами".

Россия уже выступила в защиту выборов в "ДНР" и "ЛНР".

В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что они "не противоречат минским договоренностям".

"Если вы прочитаете пункты минских договоренностей, которые предшествовали этому, то вы увидите, что многие, которые должны были быть выполнены украинской стороной, не были выполнены", - добавил Песков.

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