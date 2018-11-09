Из-за драки туристов из Украины самолет совершил вынужденную посадку

Копірайт зображення Facebook/yanairofficial

Рейс YanAir, который следовал по маршруту Киев-Шарм-эль-Шейх, 8 ноября совершил вынужденную посадку в аэропорту Каира из-за драки пассажиров.

Об этом сообщается на сайте туроператору JoinUp!, клиенты которого летели этим самолетом.

Представитель JoinUp! Марианна Григораш сказала в комментарии BBC News Украина, что самолет сел в другом городе из-за агрессивного поведения пассажиров.

Виновников забрала полиция, а остальные туристы через некоторое время смогли продолжить путешествие самолетом.

При этом, когда самолет совершил посадку в Шарм-эль-Шейхе, у экипажа закончилось летное время.

"Согласно авиационным нормам, экипаж не мог продолжать полет, поскольку истекло его летное время", - сообщает туроператор.

Г-жа Григораш пояснила, что, по авиационным правилам, экипаж самолета имеет право находиться в воздухе только ограниченный период времени, после чего должен отдохнуть.

По ее словам, время отдыха экипажа составляет 8-9 часов, а поскольку тот же самолет должен был забрать туристов, которые возвращались в Украину, из-за задержки их пришлось разместить в гостинице.

Туроператор на сайте заявляет, что туристов поселили в четырехзвездочном отеле и предоставили питание на время ожидания.

В сообщении JoinUp! говорится, что данная ситуация стала причиной задержек на более чем 4 часа связанных рейсов по цепочке: Киев-Хургада, Хургада-Львов, Львов-Хургада и Хургада-Киев.

Компания пообещала, что туристы, которые из-за инцидента потеряли часть времени отдыха, получат финансовую компенсацию.

В то же время народный депутат от фракции "Самопомощь", председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам туризма, курортов и рекреации Анна Романова в Facebook написала, что причиной вынужденной посадки стало то, что "бортпроводница поссорилась с некоторыми пассажирами".

Представитель JoinUp! сказала, что не может прокомментировать это утверждение, поскольку не присутствовала на борту самолета.

BBC News Украина обратилась к авиакомпании YanAir с просьбой о комментарии.

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