Бойко и Рабинович создали совместную платформу к выборам

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Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Они планируют выдвинуть единого кандидата в президенты.

"Мы сегодня приглашаем все оппозиционные силы в наше объединение, чтобы восстановить в Украине мир, стабильность, порядок, прекратить войну и сделать жизнь наших граждан счастливым", - заявил Бойко после подписания соглашения.

Рабинович же сообщил, что новая платформа создана для объединения оппозиционных сил.

"Есть три пункта, по которым мы приглашаем всех. Первое - это установление мира в стране. Второе - это прекращение экономического геноцида украинского народа. И третье - это создание независимой нейтральной страны - Швейцарии в восточной Европе", - сказал он.

В эфире "112 Украина" Вадим Рабинович отметил, что уже сегодня "политсовет предложит единого кандидата", но возможной кандидатуры не назвал, сказав лишь, что есть и "лучше него".

Главной же Рабинович считает победу на парламентских выборах.

Бойко и Рабинович не назвали конкретное число депутатов "Оппозиционного блока", которые войдут в объединение.

Вадим Рабинович прошел в Верховную Раду в 2014 году по списку партии "Оппозиционный блок", но в 2016 году вышел из состава партии, оставшись при этом членом одноименной фракции.

Тогда решение остаться во фракции Рабинович объяснил тем, что в случае выхода из фракции "Оппозиционного блока" он потеряет депутатский мандат.

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