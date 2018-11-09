Бойко и Рабинович создали совместную платформу к выборам
Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Они планируют выдвинуть единого кандидата в президенты.
"Мы сегодня приглашаем все оппозиционные силы в наше объединение, чтобы восстановить в Украине мир, стабильность, порядок, прекратить войну и сделать жизнь наших граждан счастливым", - заявил Бойко после подписания соглашения.
Рабинович же сообщил, что новая платформа создана для объединения оппозиционных сил.
- Почему Медведчук и Рабинович объединились?
- Полгода до выборов: Тимошенко лидирует в рейтингах. Кто дальше?
"Есть три пункта, по которым мы приглашаем всех. Первое - это установление мира в стране. Второе - это прекращение экономического геноцида украинского народа. И третье - это создание независимой нейтральной страны - Швейцарии в восточной Европе", - сказал он.
В эфире "112 Украина" Вадим Рабинович отметил, что уже сегодня "политсовет предложит единого кандидата", но возможной кандидатуры не назвал, сказав лишь, что есть и "лучше него".
Главной же Рабинович считает победу на парламентских выборах.
Бойко и Рабинович не назвали конкретное число депутатов "Оппозиционного блока", которые войдут в объединение.
Вадим Рабинович прошел в Верховную Раду в 2014 году по списку партии "Оппозиционный блок", но в 2016 году вышел из состава партии, оставшись при этом членом одноименной фракции.
Тогда решение остаться во фракции Рабинович объяснил тем, что в случае выхода из фракции "Оппозиционного блока" он потеряет депутатский мандат.