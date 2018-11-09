Копірайт зображення Национальная полиция Image caption Автобус выглядит так, будто за рулем никого нет

Нестандартный автобус от Нацполиции будет ездить по дорогам Украины в рамках проекта по безопасности дорожного движения.

Автобус стал частью совместного социального проекта Нацполиции и Консультативной миссии ЕС под названием "Управляй".

Транспортное средство оборудовано таким образом, чтобы создавалось впечатление будто за рулем никого нет.

Цель "автобуса-призрака" - привлечь внимание водителей и пешеходов к вопросу безопасности дорожного движения и призывать их быть ответственными, сообщили в департаменте коммуникаций Нацполиции.

"Этот автобус будет путешествовать по городам страны для того, чтобы показать, что иногда водители бывают безответственными. Если человек сел за руль или просто идет вдоль дороги, он должен думать о последствиях своих действий. Мы считаем, что наказание в качестве штрафов должно быть последним рычагом воздействия на водителя", - отметил заместитель председателя Нацполиции Александр Францевич.

"Слишком много водителей в Украине сейчас отсутствуют за рулем", - сказал заместитель председателя консультативного миссии ЕС Фредрик Весслау.

Он рассказал, что "автобус-призрак" будет искать тех, кто вдохновляет других быть лучшими водителями.

"Автобус будет останавливаться в разных городах Украины, чтобы встретиться с "героями дорог" - простыми украинцами, которые, благодаря ответственному вождению, являются настоящим примером для подражания для каждого из нас", - рассказал Весслау на церемонии открытия автобуса.

Копірайт зображення Національна поліція

В полиции надеются, что нестандартный автобус поможет поднять уровень правового сознания водителей.

"Только достигнув необходимого уровня самодисциплины и ответственности, мы сможем действительно сделать максимальный шаг вперед", - отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Замглавы Нацполиции Александр Францевич отметил, что с начала года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч ДТП, почти 20 тысяч из которых с пострадавшими.

Хотя по сравнению с прошлым годом количество ДТП уменьшилось на 10%, эта проблема до сих пор остается приоритетной для полиции, отметил господин Францевич.

С помощью проекта "Управляй!" в Нацполиции пытаются объяснить важность правил дорожного движения для водителей и пешеходов.

Копірайт зображення Национальная полиция Image caption Очевидцы рассказывают, что уже видели автобус-призрак на улицах Киева

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