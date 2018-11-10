Пожары в Калифорнии: огонь подобрался к курортному Малибу
Лесные пожары в Калифорнии перекинулись на пляжный курорт Малибу, где стоят дома многих голливудских звезд.
Жители вынуждены покидать свои дома и бежать из опасного района.
Дальше к северу штата бушует еще один пожар. Его жертвами стали девять человек в городе Парадайс, еще 35 числятся пропавшими.
По данным местных властей, общее число эвакуированных во всех районах достигло 150 тысяч человек.
Где происходят пожары?
Пожар разгорелся недалеко от города Таусенд-Оукс в 40 милях (64 км) к северо-западу от Лос-Анджелеса. Власти сразу же эвакуировали 75 тысяч человек.
Огонь распространялся дальше, началась эвакуация других городов, в частности Калабасаса, побережья Малибу и западной части Лос-Анджелеса.
На данный момент пожар охватил 35 тысяч акров территории (14,150 гектаров).
Власти призвали немедленно эвакуироваться из зоны бедствия.
Города Малибу и расположенный неподалеку Калабасас известны тем, что там живут многие американские знаменитости. Некоторые из них опубликовали сообщения о пожаре в соцсетях.
Певица Шер, находящаяся в Лас-Вегасе, написала, что она переживает за свой дом в Малибу.
Леди Гага сообщила, что она эвакуировала всех из своего дома в Малибу. Также она разместила видео в своем Instagram, на котором виден черный дым.
Оскароносный режиссер Гильермо дель Торо написал в Twitter, что он эвакуировался, оставив свою коллекцию экспонатов Bleak House.