Пожары в Калифорнии: огонь подобрался к курортному Малибу

Копірайт зображення AFP Image caption Пожар перекинулся на побережье Малибу

Лесные пожары в Калифорнии перекинулись на пляжный курорт Малибу, где стоят дома многих голливудских звезд.

Жители вынуждены покидать свои дома и бежать из опасного района.

Дальше к северу штата бушует еще один пожар. Его жертвами стали девять человек в городе Парадайс, еще 35 числятся пропавшими.

По данным местных властей, общее число эвакуированных во всех районах достигло 150 тысяч человек.

Где происходят пожары?

Пожар разгорелся недалеко от города Таусенд-Оукс в 40 милях (64 км) к северо-западу от Лос-Анджелеса. Власти сразу же эвакуировали 75 тысяч человек.

Огонь распространялся дальше, началась эвакуация других городов, в частности Калабасаса, побережья Малибу и западной части Лос-Анджелеса.

На данный момент пожар охватил 35 тысяч акров территории (14,150 гектаров).

Власти призвали немедленно эвакуироваться из зоны бедствия.

Города Малибу и расположенный неподалеку Калабасас известны тем, что там живут многие американские знаменитости. Некоторые из них опубликовали сообщения о пожаре в соцсетях.

Копірайт зображення Reuters Image caption На фото огонь, охвативший Малибу

Певица Шер, находящаяся в Лас-Вегасе, написала, что она переживает за свой дом в Малибу.

Skip Twitter post by @cher I’m worried about my house🔥, but there is nothing I can do.

Friends houses have burned🙏🏻

I can’t bear the thought of there being no Malibu I’ve had a house in Malibu since 1972😭 — Cher (@cher) 9 ноября 2018 г.

Леди Гага сообщила, что она эвакуировала всех из своего дома в Малибу. Также она разместила видео в своем Instagram, на котором виден черный дым.

Оскароносный режиссер Гильермо дель Торо написал в Twitter, что он эвакуировался, оставив свою коллекцию экспонатов Bleak House.

Skip Twitter post by @RealGDT Evacuated last night. Bleak House and the collection may be endangered but the gift of life remains. Thousand Oaks and Agoura are still in danger. Malibu is being evacuated. — Guillermo del Toro (@RealGDT) 9 ноября 2018 г.

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