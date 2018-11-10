Арктика больше не "тихая гавань" для гнездования птиц

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Арктика больше не является безопасным местом для гнездования птиц, утверждается в новом докладе ученых.

На их гнезда нападают хищники, что представляет большую угрозу популяции отдельных видов.

Экологи предупреждают, что глобальное изменение климата может привести к смещению ареалов обитания и поведению таких животных, как например, лисы, которые поедают птичьи яйца.

Профессор Тамас Жекели из британского Центра эволюции Милнера в Университете города Бат назвал эти выводы "тревожными".

По его словам, у некоторых видов птиц уменьшается численность потомства.

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Он считает, что для исчезающих видов это может быть "последним гвоздем в гробу".

"Мы видим печальные последствия изменения климата", - сказал профессор Жекели BBC News. По его словам, данные исследования показывают, что эти изменения приводят к увеличению количества хищников, охотящихся на гнезда птиц в этой местности.

Береговые птицы размножаются на земле, а хищники способны находить их яйца и птенцов.

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В рамках исследования ученые изучили данные, которые собирались в течение 70 лет и касалисись более 38 тысяч гнезд 200 видов птиц, в том числе 111 береговых птиц, в 149 местах гнездования на всех континентах.

Они сравнили данные по климату и численности популяций птиц. В ходе работы была обнаружена связь между активностью хищников и изменением климата в глобальном масштабе, особенно в Арктике.

Количество гнезд хищников в Арктике увеличилось в три раза за последние 70 лет. Двукратное увеличение обнаружили в Европе, в большинстве стран Азии и Северной Америки, тогда как в тропиках и на Южном полушарии наблюдались незначительные изменения.

Несмотря на то, что изменение климата считается главной причиной, не исключаются также и другие факторы.

Доктор Войтеч Кубелка из Карлова университета в Праге (Чехия) заявил: "Из-за роста активности хищников Арктика больше не служит для размножающихся птиц "тихой гаванью": напротив, с точки зрения сохранности гнезд она становится глобальной экологической ловушкой для птиц".

Исследование опубликовано в журнале Science.

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