Пожары в Калифорнии унесли жизни 25 человек

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Число погибших в калифорнийских пожарах людей возросло до 25, сообщают чиновники.

Четырнадцать тел погибших обнаружили в городе Парадайз на севере штата.

Еще два человека скончались на юге, около Малибу.

Почти 250 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, чтобы спастись от трех крупнейших пожаров, бушующих в США.

Президент Дональд Трамп заявил, что пожары начались из-за плохого управления лесными хозяйствами штата.

Где самые большие пожары?

Один из пожаров под названием Кэмп начал распространяться в округе Бьютт в Калифорнии, и спасателям не удалось взять его под контроль, пока он не уничтожил город Парадайз.

Другой пожар в пятницу накрыл дорогой пляжный курорт Малибу, и до воскресенья охваченная огнем площадь увеличилася уже вдвое.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Многие дома сгорели в Малибу

Пожар, который назвали Вулси, сейчас занимает территорию в 28 тыс. гектаров.

Среди городов, которые подлежат эвакуации, оказался и Таузанд-Окс, где в среду стрелок в баре убил 12 человек.

Метеорологи предупреждают о том, что неблагоприятные условия продлятся до следующей недели, однако пожарные надеются воспользоваться тем, что сильный ветер, который разносил пламя, временно затих.

Что говорят спасатели?

Копірайт зображення Getty Images/Justin Sullivan

На пресс-конференции шериф округа Бьютт Кори Хонеа заявил, что в субботу в городе Парадайз нашли десяти погибших. Ранее еще четыре человека погибли в соседнем регионе Конкоу.

На фотографиях из Парадайза виден плотный дым, из-за которого практически не видно солнца.

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Пожар Кэмп уже уничтожила 40 гектаров земли. Под контроль удалось взять лишь 20 процентов пламени, и чтобы полностью потушить пожар может потребоваться около трех недель, сообщают чиновники.

Пожар начался в четверг в Национальном парке Плумас к северу от Сакраменто, и быстро накрыл город Парадайз.

Огонь, который уже назвали самым разрушительным в истории страны, уничтожил 6700 домов и предприятий. Пламя двигалось так быстро, что некоторые люди были вынуждены бросать свои машины и бежать из города пешком.

Пожарные также приказали готовиться к эвакуации 93 тысячам жителей города Чико к северу от Сакраменто.

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