Оползень в Бразилии: людей ищут в полной тишине

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Спасатели ищут выживших после оползня в Бразилии. Его жертвами уже стали 10 человек, среди который по крайней мере один ребенок.

Инцидент произошел в штате Рио-де-Жанейро в ночь на субботу, после ливней, длившихся два дня.

По данным местной пожарной службы, большая глыба сползла по склону и упала на дома в городе Нитерой.

Добровольцы присоединились к спасателям и полицейским, и вместе создали человеческую цепь, по которой передают грязь и мусор, чтобы очистить от них дома.

Информационная сеть Globo сообщает, что спасатели работают в полной тишине, чтобы иметь возможность услышать пострадавших, которые могли оказаться под завалами.

Копірайт зображення AFP/Getty Image caption Специально обученные собаки помогли найти живыми уже 11 человек

Чтобы не прекращать поиски людей ночью и утром, на месте инцидента включили освещение.

Копірайт зображення AFP/Getty Image caption Спасатели работают без перерыва уже 24 часа

Местные СМИ заявили, что пока удалось спасти 11 человек, среди них как минимум двое детей. Большинство из них нашли поисковые собаки.

Больше всего от оползня пострадала местная пиццерия и жилые дома.

Оползни и наводнения часто случаются в Бразилии. Самый опасный оползень страна пережила в 2011 году, когда после сильного дождя в штате Рио-де-Жанейро целый склон похоронил под собой почти тысячу человек.

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