Мировые лидеры собрались в Париже, чтобы отметить окончание Первой мировой

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Мировые лидеры собрались в Париже, чтобы принять участие в церемонии по случаю 100-летия перемирия, которым завершилась Первая мировая война.

Среди собравшихся на службу под Триумфальной аркой - президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин.

Президент Украины Петр Порошенко также участвует в мероприятиях.

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Президент Франции Эммануэль Макрон и другие высокопоставленные лица прошли под дождем под Триумфальной Аркой. В это же время по всему Парижу били в церковные колокола.

Во время своего выступления Макрон отметил, что "в течение четырех лет войны Европа почти покончила жизнь самоубийством".

Почти 9,7 млн солдат и 10 млн мирных жителей погибли во время Первой мировой войны, которая длилась с 1914 по 1918 год.

Что происходит в Париже?

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Почти 70 мировых лидеров собрались в столице Франции на поминальные мероприятия.

Президент Франции Эммануэль Макрон возглавил церемонию чествования погибших во время Первой мировой войны. Она прошла на Могиле неизвестного солдата под Триумфальной аркой.

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За несколько минут до того, как все лидеры собрались, обнаженная по пояс протестующая с надписью "ненастоящий миротворец" подбежала к кортежу Дональда Трампа.

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В воскресенье после обеда Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель примут участие в Парижском мирном форуме вместе с другими высокопоставленными лицами, среди которых президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Где еще проходили мероприятия?

В Австралии состоялась торжественная церемония в Национальном военном мемориале в Канберре, а в Аделаиде самолет сбросил тысячи красных бумажных маков.

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В Новой Зеландии в столице Веллингтоне отгремел праздничный салют.

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В Индии почтили память 74 тысяч военнослужащих, погибших в боях на другой стороне мира.

В Великобритании ко Дню перемирия проводят серию специальных мероприятий, в которых впервые в истории позволили принять участие представителям общественности. Участников выбирали с помощью лотереи.

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