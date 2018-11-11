Украина и НАТО заявили о нарушении минских соглашений из-за "выборов" в ДНР и ЛНР

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Украина и НАТО осудили проведение так называемых выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и отметили, что они являются прямым нарушением минских соглашений.

Министерство иностранных дел Украины обвинило в организации так называемых выборов Россию.

"Попытка России оправдать, организовать и впоследствии легитимизировать процесс фейкового "голосования" на оккупированном Донбассе является вопиющим нарушением норм и принципов международного права, украинского законодательства, а также суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении украинского дипломатического ведомства.

Также в МИД отметили, что результаты так называемых выборов будут юридически ничтожными, и призвали ввести новые санкции против России и тех людей, которые принимали участие в их организации.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Донецке после участия в так называемых выборах можно было принять участие в "розыгрыше призов"

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обнародовала в Facebook заявление украинской стороны Трехсторонней контактной группы с требованием немедленно созвать заседание.

"Вся ответственность за разрушительные последствия так называемых "внеочередных выборов" для дальнейшей имплементации минских договоренностей полностью возлагается на Россию", - отмечается в заявлении.

В официальном заявлении НАТО сообщается, что результаты так называемых выборов в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" не будут признаны.

"Они противоречат букве и духу минских соглашений и подрывают усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта", - отмечают в альянсе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко во время визита в Париж призвал жителей подконтрольных "ДНР" и "ЛНР" территорий не голосовать на так называемых выборах, которые пройдут 11 ноября.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Луганске прямо на так называемых избирательных участках продают продукты по "специальному предложению"

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Кто участвует в псевдовыборах?

И в "ДНР", и в "ЛНР" за пост "главы" борется узкий круг кандидатов.

В обеих республиках, скорее всего, победят действующие руководители, прогнозируют эксперты.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Денис Пушилин возглавил "ДНР" вскоре после убийства Александра Захарченко

Будущим руководителем "ДНР" вероятнее всего станет Денис Пушилин, который выполняет обязанности "главы" после убийства своего предшественника Александра Захарченко в августе этого года.

В "ЛНР" лидер гонки - Леонид Пасечник - бывший сотрудник СБУ, который в 2014 году перешел на сторону вооруженных сепаратистов. Он уже год формально исполняет обязанности руководителя "республики" после того, как его предшественник Игорь Плотницкий сбежал в Москву и сложил с себя полномочия.

Кроме того, жители самопровозглашенных республик будут выбирать состав "народных советов". В "ДНР" - 100 депутатов, в "ЛНР" - 50.

В обоих образованиях свои списки на выборы подали по две политические силы, которые и без выборов были представлены в советах.

В "ДНР" это "Свободный Донбасс" и "Донецкая республика", которую возглавляет Денис Пушилин. В "ЛНР" - "Луганский экономический союз" и "Мир Луганщине", которую возглавляет Леонид Пасечник.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Леонид Пасечник руководит деятельностью "ЛНР" с 2017 года

Что говорят в "ДНР", "ЛНР" и России?

Руководство самопровозглашенных республик уверяет, что выборы "полностью соответствуют международному законодательству".

"В любом случае выборы в ДНР состоятся, - заявил Денис Пушилин. - Они будут прозрачными, открытыми, пройдут по нашим законам и в соответствии с конституцией и всеми международными нормами и стандартами".

Россия уже выступила в защиту выборов в "ДНР" и "ЛНР".

В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что они "не противоречат минским договоренностям".

"Если вы прочитаете пункты минских договоренностей, которые предшествовали этому, то вы увидите, что многое должно было быть выполнено украинской стороной, что не было выполнено", - добавил Песков.

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