Украина, ЕС и США считают выборы "ДНР" и "ЛНР" нарушением минских соглашений

Копірайт зображення Getty Images Image caption Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддержали позицию Украины о непризнании так называемых выборов "ЛНР" и "ДНР"

Украина, ЕС, США и НАТО осудили проведение так называемых выборов самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и отметили, что не признают их легитимность и результаты.

"Эти выборы никем не будут признаны. Это грубое нарушение минских договоренностей. С другой стороны, призыв к ответственности Российской Федерации как организатора этих выборов", - заявил во время встречи с журналистами президент Украины Петр Порошенко, который принял участие в Парижском форуме мира, посвященном 100-летию окончания Первой мировой войны.

В Париже президент Украины встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые осудили проведение так называемых выборов "ДНР" и "ЛНР" и поддержали целостность Украины.

В то же время представители самопровозглашенной "ДНР" заявили, что в так называемых выборах приняли участие более 80% зарегистрированных избирателей, а представители самопровозглашенной "ЛНР" сообщили о явке в 75% за два часа до закрытия так называемых избирательных участков.

Какова реакция на так называемые выборы?

"У нас состоялась встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Была отмечена твердая позиция по осуждению выборов (так называемых выборов "ЛНР" и "ДНР". - Ред.) и поддержка суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. Четко было отмечено, что это грубое нарушение Россией взятых на себя обязательств в рамках минских договоренностей", - подчеркнул Петр Порошенко после участия в мероприятиях Парижского форума мира.

"Не стоит договариваться со страной, которая не выполняет даже зафиксированные на бумаге обязательства, под которыми стоит подпись президента или уполномоченного Россией представителя в ранге посла", - добавил он.

США также осудили проведение "бутафорских" выборов на Донбассе.

"Вместо выполнения Минских соглашений и движения к миру в Украине, Россия дотирует коррумпированных лидеров Донбасса, учит и оснащает незаконные вооруженные формирования, укрепляет статус-кво через бутафорские "выборы" и блокирует дипломатический прогресс", - отметил в Twitter специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер .

"Так называемые "народные республики" не имеют места в минских договоренностях, являются нелегитимными органами, поддерживаемыми российской военной мощью, и созданы Россией для управления украинской территории, которую она контролирует силой", - добавил он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Курт Волкер перечислил пункты минских соглашений, которые, по его мнению, не выполнила Россия

По мнению Курта Волкера, Россия не выполнила ряд положений минских соглашений, в частности, освобождение заложников, улучшение гуманитарной ситуации на Донбассе, не гарантировала безопасность доставки гуманитарной помощи, обеспечение мониторинга на российско-украинской государственной границе и его контроль со стороны ОБСЕ.

Спецпредставитель Госдепартамента США выразил убеждение, что жителям Донбасса лучше жить в Украине, чем "во второстепенном полицейском государстве, управляемом мошенниками и бандитами, которым платят из кармана российских налогоплательщиков".

"США поддерживают миротворческую миссию в Украине под мандатом ООН, чтобы ускорить реализацию минских соглашений", - подытожил Курт Волкер.

В Евросоюзе отметили, что так называемые выборы "ЛНР" и "ДНР" являются нарушением международного права, подрывают минские договоренности и нарушают суверенитет Украины.

"Европейский Союз считает, что "выборы", запланированные на 11 ноября 2018 года на неконтролируемых правительством территориях так называемых "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республики", будут незаконными и нелегитимными, и не будет их признавать", - отмечается в заявлении высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Фредерики Могерини.

В ЕС напомнили, что "минские соглашения предусматривают исключительно проведение местных выборов в рамках украинского законодательства" по стандартам ОБСЕ и с участием представителей этой организации.

В официальном заявлении НАТО сообщается, что результаты так называемых выборов в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" не будут признаны.

"Они противоречат букве и духу минских соглашений и подрывают усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта", - отмечают в альянсе.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" уже объявили о высокой явке на так называемых выборах

Требование новых санкций против России

Министерство иностранных дел Украины обвинило в организации так называемых выборов Россию и предлагает рассмотреть возможность новых санкций против России.

"Попытка России оправдать, организовать и впоследствии легитимизировать процесс фейковых "голосований" на оккупированном Донбассе является вопиющим нарушением норм и принципов международного права, украинского законодательства, а также суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении украинского дипломатического ведомства.

Также в МИД отметили, что результаты так называемых выборов будут юридически ничтожными, и призвали ввести новые санкции против России и тех людей, которые принимали участие в их организации.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Донецьку після участі у так званих виборах можна було взяти участь в "розіграші призів"

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обнародовала в Facebook заявление украинской стороны трехсторонней контактной группы с требованием немедленно созвать заседание.

"Вся ответственность за разрушительные последствия так называемых "внеочередных выборов" для дальнейшей имплементации минских договоренностей полностью возлагается на Россию", - отмечается в заявлении.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Луганске прямо на так называемых избирательных участках продают продукты по "специальному предложению"

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Кто участвовал в псевдовыборах?

И в "ДНР", и в "ЛНР" за пост "главы" борется узкий круг кандидатов.

В обеих республиках, скорее всего, победят действующие руководители, прогнозируют эксперты.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Денис Пушилин возглавил "ДНР" вскоре после убийства Александра Захарченко

Будущим руководителем "ДНР" вероятнее всего станет Денис Пушилин, который выполняет обязанности "главы" после убийства своего предшественника Александра Захарченко в августе этого года.

В "ЛНР" лидер гонки - Леонид Пасечник - бывший сотрудник СБУ, который в 2014 году перешел на сторону вооруженных сепаратистов. Он уже год формально исполняет обязанности руководителя "республики" после того, как его предшественник Игорь Плотницкий сбежал в Москву и сложил с себя полномочия.

Кроме того, жители самопровозглашенных республик будут выбирать состав "народных советов". В "ДНР" - 100 депутатов, в "ЛНР" - 50.

В обоих образованиях свои списки на выборы подали по две политические силы, которые и без выборов были представлены в советах.

В "ДНР" это "Свободный Донбасс" и "Донецкая республика", которую возглавляет Денис Пушилин. В "ЛНР" - "Луганский экономический союз" и "Мир Луганщине", которую возглавляет Леонид Пасечник.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Леонид Пасечник руководит деятельностью "ЛНР" с 2017 года

Что говорят в "ДНР", "ЛНР" и России?

Руководство самопровозглашенных республик уверяет, что выборы "полностью соответствуют международному законодательству".

"В любом случае выборы в ДНР состоятся, - заявил Денис Пушилин. - Они будут прозрачными, открытыми, пройдут по нашим законам и в соответствии с конституцией и всеми международными нормами и стандартами".

Россия уже выступила в защиту выборов в "ДНР" и "ЛНР".

В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что они "не противоречат минским договоренностям".

"Если вы прочитаете пункты минских договоренностей, которые предшествовали этому, то вы увидите, что многое должно было быть выполнено украинской стороной, что не было выполнено", - добавил Песков.

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