Интернет-магазин Alibaba установил рекорд по продажам

Копірайт зображення AFP/GETTY Image caption Распродажа началась концертом в Шанхае

Китайский гигант интернет-торговли Alibaba установил рекорд по объему продаж в свой главный торговый день в году, который получил название День холостяков.

За первые 85 секунд распродажи китайская компания заработала 1 млрд долларов, а к концу часа заработок сайта составлял уже 10 млрд долларов.

В целом за этот день покупатели потратили на сайте 30,8 млрд долларов и побили собственный прошлогодний рекорд, который составлял 25,3 млрд. В то же время это - самый низкий годовой прирост за всю историю распродаж в День холостяков.

Онлайн-распродажи в праздник "холостяков", придуманный самой компанией, Alibaba проводит с 2009 года.

Событие началось гала-концертом американской певицы Мэрайи Кэри, японской пародистки Бейонсе и выступлением Cirque du Soleil, которое посвятили шопингу.

Что такое День холостяков?

Копірайт зображення Reuters Image caption Ожидается, что после рекордных распродаж основатель компании Джек Ма покинет пост

В 2009 году компания Alibaba предложила праздновать День холостяков всем тем, кто не отмечает День Святого Валентина.

Сейчас в этот день происходят крупнейшие интернет-распродажи, которые, по данным агентства Bloomberg, приносят большую прибыль, чем распродажи в "Черную пятницу" и "Киберпонедельник".

В этот день распродажи можно купить товары более 180 тысячи брендов, в том числе и от таких ведущих технологических компаний, как Xaomi, Apple и Dyson.

В прошлом году Alibaba впервые вышла с распродажами на западный рынок, когда через мобильное приложение компании товары начали покупать в США и Великобритании.

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