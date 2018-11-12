Выборы в "ДНР" и "ЛНР": результаты, которые почти никто не признает

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В воскресенье в так называемых "ДНР" и "ЛНР" прошли "выборы" народных советов и председателей территорий.

Украина не признает эти выборы. Президент Порошенко назвал их "фейковыми" и призвал не принимать в них участие.

В Донецке побеждает исполняющий обязанности руководителя "ДНР" Денис Пушилин, который, по результатам обработки 97,52% протоколов, набрал 60,9% голосов, согласно данным "избиркома ДНР".

В Луганске объявили о лидерстве Леонида Пасечника, который набрал 68,4% после подсчета 96% бюллетеней. Он возглавил "ЛНР" год назад, когда свой пост после внутреннего конфликта покинул Игорь Плотницкий.

По информации центральных "избиркомов" так называемых "ДНР" и "ЛНР", явка на 18:00 была 72,5% в "ЛНР" и 76,2% - в "ДНР".

Российские государственные СМИ сообщали, что "выборы" проходят "спокойно" и "без нарушений", а также заявляли об очередях на участках.

По подсчетам издания "Новости Донбасса", очереди были потому, что в обоих так называемых "республиках" работает втрое меньше избирательных участков, чем требуется для имеющегося количества избирателей.

Выборы "глав" и "народных советов" на временно неподконтрольных правительству Украины территориях проходят уже второй раз: впервые они состоялись в ноябре 2014 года.

В Донецке фаворитом изначально считали Пушилина, который исполняет обязанности руководителя "ДНР" после убийства Захарченко в августе этого года.

До этого он возглавлял "народный совет" так называемой "ДНР" и представлял "республику" на переговорах в Минске.

Кроме него, в так называемых выборах участвовали еще четыре кандидата.

К выборам не допустили бывшего "народного губернатора ДНР" Павла Губарева, а также бывшего руководителя "совета безопасности республики" Александра Ходаковского, которому запретили въезд на территорию "ДНР".

Копірайт зображення TASS via Getty Images Image caption В "избиркомах" "ДНР" и "ЛНР" объявили о высокой явке на так называемых выборах

В "ЛНР" фаворитом на выборах был Леонид Пасечник. Он исполняет обязанности "главы республики" с ноября 2017 года, после того как его предшественник Плотницкий сбежал в Москву и сложил свои полномочия.

В выборах, помимо него, участвовали еще три кандидата.

В Донецке после "выборов" был запланирован концерт. "Новости Донбасса" сообщили со ссылкой на одного из студентов техникума промышленной автоматики, что студентов техникума заставляют посетить этот концерт.

В "ДНР" сообщили, что на "выборы" к ним приехали в качестве наблюдателей несколько российских сенаторов и депутатов Госдумы, а также несколько бывших и действующих европейских чиновников - в частности депутат парламента Бельгии Ян Пенрис (его партия выступает за отделение Фландрии от Бельгии).

Также приехали бывший министр обороны Греции Костас Исихос, бывший итальянский сенатор, соратник Сильвио Берлускони Антонио Рацци, бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани, бывший глава французской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен.

Российские государственные СМИ со ссылкой на наблюдателей утверждают, что "выборы" проходили "активно, позитивно и демократично".

Копірайт зображення Tass via Getty Images Image caption После "выборов" в Донецке состоялся праздничный концерт

Реакция Украиныимира

МИД Украины выразил категорический протест "в связи с незаконными и нелегитимными действиями России по проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины".

"Результаты этих псевдовыборов являются юридически ничтожными, не создают никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом", - говорится в заявлении МИД.

Украинская сторона трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе требует созыва внеочередного заседания группы. Об этом сообщила первая заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко.

Украинская прокуратура Донецкой области открыла уголовное производство по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность" страны. По этой статье участникам организации и проведения выборов грозит пожизненное заключение.

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддержали позицию Украины о непризнании так называемых выборов "ЛНР" и "ДНР"

Европейский Союз накануне "выборов" заявил, что считает их незаконными и нелегитимными. Их результаты ЕС не признает.

"ЕС осуждает эти "выборы", поскольку они являются нарушением международного законодательства, подрывают договоренности, установленные минскими соглашениями, и нарушают суверенитет и законодательство Украины", - говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Федерики Могерини.

Согласно минским соглашениям, любые выборы должны проводиться в рамках законодательства Украины и по стандартам ОБСЕ, напомнили в ЕС.

Не признают выборы и в НАТО. "Они противоречат букве и духу минских соглашений и подрывают усилия по мирному урегулированию конфликта", - говорится в заявлении пресс-службы альянса.

США, Франция, Великобритания, Швеция, Нидерланды и Польша на заседании Совбеза ООН 30 октября назвали "выборы" в "республиках" незаконными и противоречащими минским соглашениям.

Такое же мнение высказал и председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези.

Германия и Франция, которые являются участниками нормандского формата переговоров по ситуации в Украине, также выступили против.

Представитель президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что "выборы" не противоречат минским соглашениям, и обвинил Украину в том, что она их не соблюдает.

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