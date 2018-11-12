Разрушительные пожары в Калифорнии: число жертв растет

Копірайт зображення EPA Image caption Огонь практически уничтожил город Парадайз

Число жертв лесных пожаров в штате Калифорния возросло до 31 человека. Еще 200 остаются пропавшими без вести, сообщают власти.

Таким образом количество жертв сравнялось с самым смертоносным пожаром в истории Калифорнии - в парке Гриффит в Лос-Анджелесе в 1933 году.

Около 250 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

В связи с усилением ветра, что грозит еще большему распространению огня, губернатор штата Джерри Браун призвал президента Дональда Трампа объявить массовое бедствие. Это увеличит поступление средств на преодоление последствий чрезвычайной ситуации.

Накануне президент Трамп пригрозил уменьшить финансирование Калифорнии, обвинив в пожарах управление лесами.

Пожар Кэмп на севере штата

Спасательные команды прочесывают то, что осталось от более чем 6700 домов, сгоревших в городке Парадайз.

Огонь, вспыхнувший 8 ноября в близлежащем лесу, полностью поглотил городок и окружающую территорию.

Копірайт зображення Reuters Image caption Жители города Парадайз шокированы масштабом разрушений

Мэр города Парадайз Джоди Джонс рассказала ВВС: "Большая часть жилой территории исчезла. Я бы сказала, 90%".

"У меня была возможность поехать туда и посмотреть самой. Практически все, кого я знаю, потеряли свои дома", - рассказала руководительница города.

Пожар стал самым разрушительным в истории штата, уничтожив более 44 тысяч гектаров, сообщили пожарные службы.

Пожар Вулси на юге

Пожар вспыхнул в четверг, 8 ноября, близ городка Таусенд Оукс на расстоянии около 64 км к юго-западу от Лос-Анджелеса.

По состоянию на 11 ноября, огонь поглотил более 33,5 тысячи гектаров и разрушил 177 домов, как сообщают официальные источники. Пожар пока удалось победить лишь на 10%.

В районе произошло несколько случаев мародерства. В выходные полиция арестовала несколько человек.

Пламя охватило и дома богатых районов в Малибу и других местностей на побережье, где живет много знаменитостей.

Копірайт зображення AFP Image caption От пожара пострадали дома в богатых районах Малибу

В ближайшие дни в регионе ожидается сильный ветер скоростью до 112 км/ч.

Местные власти предупреждают, что огонь может распространяться очень быстро и непредсказуемо.

Метеорологи предупреждают о вероятности огненных торнадо.

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