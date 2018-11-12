Иглы в клубнике: в Австралии арестовали вероятную злоумышленницу

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В Австралии арестовали австралийку, которую обвиняют в том, что она втыкала иглы в клубнику. Она, вероятно, действовала в целях мести.

50-летнюю Май Ут Трин арестовали в воскресенье, 11 ноября, в результате масштабного полицейского расследования, которое продолжалось с сентября.

Трин работала менеджером на клубничной ферме, расположенной к северу от Брисбена, сообщили в полиции штата Квинсленд.

Максимальный срок заключения, который грозит за заражение пищевых продуктов в Австралии, недавно увеличили до 15 лет.

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Подозреваемой выдвинули семь обвинений.

Беспрецедентная паника из-за игл, найденных в клубнике, охватила все австралийские штаты и даже Новую Зеландию.

Полиция рассказала о 186 случаях, когда в клубнике находили иголки. Впрочем, 15 из них впоследствии оказались не соответствующими действительности.

Пока неизвестно, в скольких из этих случаев виновна именно Ут Трин.

По сообщениям полиции, расследование продолжается до сих пор.

В суде в Брисбене в понедельник, 12 ноября, прозвучало заявление о том, что в клубнике в штате Виктория обнаружили ДНК Ут Трин.

Как сообщили в суде, мотивом подозреваемой, вероятно, была неприязнь или месть за то, что она якобы была недовольна отношением к ней на работе.

Трин, скорее всего, стремилась нанести финансовый ущерб ферме, на которой работала, сообщают австралийские СМИ со ссылкой на судебные документы.

"Клубничный испуг"

Первые случаи зарегистрировали в штате Квинсленд, когда в больницу попал мужчина с болью в желудке после того, как поел клубники.

Копірайт зображення JOSHUA GANE Image caption По всей Австралии покупатели сообщали об иглах в клубнике

Фермеры были вынуждены выбросить тонны ягод, а супермаркеты сняли их с продажи.

Австралийское правительство отреагировало на это, увеличив максимальный срок заключения за подобное преступление с 10 до 15 лет.

В штате Квинсленд, где клубничная отрасль приносит 130 млн австралийских долларов (93 млн долларов США) в год, местные власти пообещали 1 млн австралийских долларов на поддержку фермеров.

За информацию, которая привела к аресту и осуждению злоумышленников, предложили вознаграждение в размере 100 тысяч австралийских долларов.

Прокуроры выступили против освобождения Ут Трин под залог, поскольку ей могут отомстить граждане.

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