Как Россия вмешивалась в работу GPS на учениях НАТО

Копірайт зображення EPA Image caption Финляндия не является членом НАТО, но ее военные участвовали в учениях

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что сигнал GPS в воздушном пространстве над севером страны во время недавних учений НАТО Trident Juncture работал с перебоями.

Премьер считает, что препятствия для сигнала создавались намеренно, и что за этим вероятно стоит Россия, поскольку она имеет необходимые для этого технические средства.

Норвегия также сообщила о проблемах с GPS во время учений, проходивших вблизи северо-западных границ России.

"Трудно сказать, что это были за причины, но есть основания полагать, что это могло быть связано с военными учениями у границ Норвегии", - заявил изданию Barents Observer директор Службы гражданской авиации Норвегии Венче Олсен в начале этого месяца.

Россию также подозревают в глушении сигнала GPS в приграничном районе Норвегии, когда там происходили национальные военные учения в прошлом году.

Отношения между НАТО и Россией ухудшились с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым.

Насколько серьезным было вмешательство?

Воздействию подверглись финский регион Лапландия и северные территории Норвегии около российской границы. Норвежские региональные авиалинии Widerøe подтвердили, что их пилоты имели проблемы с GPS, сообщает DW.

Копірайт зображення EPA Image caption В учениях принимали участие около 250 самолетов НАТО

Однако в авиакомпании отметили, что у пилотов на борту гражданского самолета были другие опции, когда исчез сигнал GPS.

"Это не шутка, это грозило воздушной безопасности обычных людей", - отметил Сипиля, который сам является опытным пилотом.

"Возможно, что к этому вмешательству причастна Россия. Известно, что у России есть такие возможности", - добавил премьер-министр.

Каким образом Россия смогла заблокировать сигнал?

GPS - это глобальная система навигации, разработанная американскими военными. Ее принцип работы основан на том, что спутники отправляют сигналы на приемники на Земле.

Возможности России для радиоэлектронного подавления поразили многих командиров НАТО, сообщал корреспондент BBC Джонатан Маркус в прошлом году.

В России используют собственную, менее известную в мире глобальную навигационную систему ГЛОНАСС.

Почему проводили учения?

Крупнейшие военные учения НАТО со времен холодной войны, получившие название Trident Juncture, симулировали ситуацию, когда альянсу под руководством США приходится реагировать на вторжение в страну-союзника.

В учениях принимали участие все 29 стран-членов НАТО, а также Финляндия и Швеция. Они проводились в нескольких сотнях километров от норвежско-российской границы.

Во время учений российский самолет-разведчик пролетел над американским военным кораблем "Mount Whitney".

Копірайт зображення AFP Image caption Российский самолет появился, когда военные собрались на палубе для группового фото

Учения начались 25 октября и завершились 7 ноября.

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