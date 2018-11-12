По делу Гандзюк арестовали Игоря Павловского: что о нем известно

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В Херсоне арестовали Игоря Павловского, бывшего помощника депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука. Павловского подозревают в причастности к убийству, совершенному с особой жестокостью, из корыстных побуждений, по заказу и по предварительному сговору группой лиц.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, Павловского задержали в субботу, а в понедельник суд вынес решение об аресте без права залога.

Кто такой Игорь Павловский?

Имя бывшего помощника нардепа 5 ноября обнародовали организаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

По их информации, Игорь Павловский по прозвищу "Собака" - на тот момент помощник депутата Паламарчука - был посредником между исполнителями преступления и заказчиком, который передал деньги вероятному организатору нападения Сергею Торбину.

6 ноября стало известно, что Паламарчук уволил Павловского с должности своего помощника.

Публикацию этой информации генпрокурор Юрий Луценко назвал "утечкой информации".

"В ходе пиара на крови, который развернула часть тех, кто хочет всячески опорочить власть, а не помочь результату следствия, одна из версий следствия утекла в СМИ", - заявил генпрокурор.

"Вчерашняя утечка информации подорвала успешность деятельности следствия", - добавил Луценко, выступая перед парламентом.

Всего, по словам генпрокурора, следствие имеет подозрения относительно 12 человек, которые могут быть вероятными заказчиками преступления. Некоторых из них называла следствию сама Гандзюк.

Дело Екатерины Гандзюк

Нападение на активистку было совершено 31 июля - злоумышленник облил ее концентрированной серной кислотой возле дома, в котором она жила.

От ожогов пострадало 30% тела.

Гандзюк умерла 4 ноября после нескольких операций и трех месяцев в больнице.

Кроме Павловского, по делу Екатерины Гандзюк полиция задержала пятерых подозреваемых. Среди них - организатор, соучастники, исполнитель и водитель.

Правоохранители отмечают, что все они - бывшие украинские военные, воевавшие на Донбассе.

Двое - Сергей Торбин и Никита Грабчук - сейчас находятся под стражей. Остальные - под домашним арестом "благодаря сотрудничеству со следствием".

Четверо подозреваемых признались, что Торбин передал им по $500 за выполнение покушения, и дал еще $300 на покупку серной кислоты.

28 октября вероятного организатора Торбина перевели из Херсона в Киев, чтобы СБУ смогло провести "необходимые следственные действия".

Общественные активисты и отдельные политики неоднократно возмущались тем, что за три месяца правоохранители так и не смогли установить, кто заказал нападение.

6 ноября из-за критики генпрокурор Юрий Луценко даже пытался подать в отставку. Впрочем, президент его заявление не принял.

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