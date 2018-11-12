На Львовщине за неделю корью заболели 500 человек, большинство - дети

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В течение одной недели во Львовской области зафиксировали 489 случаев заболевания корью.

373 заболевших (76,3% от общего количества) - это дети в возрасте до 17 лет, сообщают во Львовском областном лабораторном центре Минздрава.

При этом больше всего случаев зафиксировали среди детей от 5 до 9 лет.

Большинство заболевших детей (78%), говорят в ведомстве, не имели прививок от кори.

Всего в инфекционные стационары Львовской области в течение недели госпитализировали 323 человека, включая 235 детей.

В областном лабораторном центре также отметили, что количество случаев заболевания корью растет от недели к неделе.

Так, в течение последней недели октября на Львовщине было зафиксировано 299 таких случаев - это на 190 меньше, чем сейчас.

Потенциальный рекорд

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На прошлой неделе министерство здравоохранения сообщило, что с начала года корью в Украине заболели более 36 тыс. человек, 22 тыс. из них - дети.

В ведомстве предупредили: "Если уровень заболеваемости останется на таком же уровне, то к концу года количество больных корью может превысить самый высокий показатель заболеваемости, зафиксированный в Украине с 1991 года".

В Минздраве также напоминают, что лекарств против кори не существует, а осложнения болезни могут привести к летальному исходу.

Единственный способ защититься - это вакцинация.

Среди регионов, которые больше всего страдают от кори, - Львовская область (7364 случаев заболеваний с начала года), Ивано-Франковская (3612), Закарпатская (3459) и Одесская (2550). На пятом месте - Киев, где по состоянию на начало ноября было 2409 случаев заболеваний.

В Минздраве связывают это с тем, что именно в этих регионах уровень охвата плановой вакцинацией наименьший по стране.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на август этого года, Украина была европейским лидером по заболеваемости корью.

За первое полугодие 2018 года корью здесь заболели 23 тыс. человек - большая часть всех европейских больных, утверждали в ВОЗ.

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