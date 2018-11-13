В Одесской области обнаружили предприятие, где удерживали в рабстве сто человек

Копірайт зображення Нацполіція України

Украинские правоохранители прекратили деятельность межрегиональной организованной преступной группы, которая занималась трудовой эксплуатацией людей.

По сообщению Национальной полиции Украины, в результате спецоперации задержали 13 членов этой группы. У них изъяли оружие, автомобили и миллион гривен наличными.

По словам руководителя Нацполиции Сергея Князева, семейная пара, гражданин Грузии и гражданка Украины в возрасте 38 лет, организовали в Одесской области сельхозпредприятие.

И на этом объекте несколько лет бесплатно работали около сотни человек. Их обманом заманивали на работу специальные вербовщики.

Копірайт зображення Нацполіція України

Князев отметил, что псевдорекрутинг проводился преимущественно на железных дорогах. Там подыскивали социально незащищенных людей, обещали им работу и стабильную зарплату в 450-500 гривен в день, а также жилье и питание.

"География поиска жертв - 22 области и город Киев. За каждого доставленного "раба" вербовщики получали по 500 гривен. На месте у пострадавших отбирали документы и телефоны, заставляли работать в поле по 13 часов. Конечно, об оплате не было и речи. Непокорных били", - сообщил руководитель Нацполиции.

По его словам, в результате спецоперации полицейские задержали злоумышленников в тот момент, когда они сажали в микроавтобус новых жертв.

Копірайт зображення Нацполіція України

Двух пострадавших доставили в больницу Одессы, остальные находятся в Киеве, проходят медосмотр.

Следователи открыли уголовное производство по статье 149 Уголовного кодекса Украины - торговля людьми или другая незаконная сделка относительно передачи человека.

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