В Ирландии выясняют, не пролетало ли над ними НЛО

Копірайт зображення Science Photo Library Image caption Что же увидели пилоты в небе над Ирландией?

Ирландское Авиационное управление расследует сообщение о ярких вспышках и НЛО в небе над юго-западным побережьем Ирландии.

В пятницу 9 ноября в 6:47 по местному времени пилот Британских авиалиний вышла на связь с управлением воздушного движения аэропорта Шеннон.

Она спросила, проводятся ли на ее участке военные учения, так как она заметила что-то, что "очень быстро двигалось".

Но в управление ей ответили, что учений нет.

Пилот, которая летела из канадского города Монреаль в Хитроу, сказала, что видела "очень яркий свет", и объект, который некоторое время летел вдоль левой стороны самолета, а затем "быстро пошел на север".

Они не могли понять, что это было, но, по словам пилота, объект, судя по всему, не шел на столкновение.

Другой пилот самолета авиакомпании Virgin предположил, что это мог быть метеорит, или другой объект, попавший в атмосферу Земли.

Копірайт зображення Twitter

Он рассказал, что видел несколько очень ярких объектов, следовавших по одной траектории.

Пилот сказал, что он увидел "два ярких огня" справа, которые впоследствии пошли вверх на большой скорости.

Один из пилотов также заявил, что скорость была "астрономической, как Mach 2" - это в два раза больше скорости звука.

В Ирландском авиационном управлении сообщили, что составили отчет и будут расследовать инцидент как "конфиденциальное происшествие".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram