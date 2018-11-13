В Бельгии работники завода по ошибке получили по 30 тыс. евро

Копірайт зображення Reuters

Работники бельгийского сталелитейного завода обнаружили, что на их зарплатных карточках каким-то образом оказались дополнительные 30 тыс. евро.

Правда, уже вскоре стало понятно, что это было обычной ошибкой - на самом деле их работодатель собирался перечислить им гораздо меньший бонус в размере 100 евро.

Теперь компания из города Шарлеруа требует от своих работников вернуть деньги обратно.

Однако часть из них уже успела потратить полученные средства - кто-то использовал их, чтобы рассчитаться с долгами, а кто-то - потратил в казино.

Куда делись деньги?

Пока не ясно, сколько именно работников получили дополнительные 30 тыс. Всего в компании работают 230 человек.

Как пишут СМИ, зарплата многих из них составляет около 1600 евро в месяц. По некоторым данным, ошибочный бонус получило относительно небольшое количество рабочих.

"Я был шокирован, когда увидел на своем счету столько денег", - говорит один из работников, который попросил не раскрывать его имени.

"Однако для меня было очевидно, что произошла ошибка. Поэтому я не трогал эти деньги - я просто взял свою зарплату, а всего прочего на всякий случай не касался".

Проблема в том, говорит мужчина, что так как он поступили не все: "Я знаю людей, которые уже потратили часть ошибочно полученных денег. Знаю, что некоторые пошли в казино, другие - расплатились с долгами".

Что говорят бельгийские законы?

Местные законы в этом вопросе однозначны: ошибочно зачисленные средства должны быть возмещены в полном объеме, говорит юрист Этьенн Пире.

По его словам, единственное, на что могут рассчитывать работники - это получить право отдавать деньги не сразу, а через некоторое время.

В конце августа похожая история произошла в Австралии: там мужчина ошибочно получил в 100 раз большую зарплату.

Правда, соблазну потратить деньги он не поддался и вернул все деньги по собственной инициативе.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram