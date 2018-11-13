"Репетиция зимы": в Украину идут снегопады и гололедица

Копірайт зображення УНІАН

14 ноября в нескольких областях Украины синоптики прогнозируют мокрый снег и гололед.

По информации синоптика Натальи Диденко, снегопады ожидаются в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях.

В западной части Украины дожди, а на остальной территории - без существенных осадков.

"В Киеве завтра - решительное "нет" летней резине, выезжать на работу лучше раньше обычного, приготовить уже с вечера прочную обувь", - предупреждает Диденко.

В среду в Киеве прогнозируют дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица.

Ночью 2-4 градуса, днем ​​- около нуля.

"Изменение погоды может затронуть и наши головы и сосуды, завтра - небольшая репетиция зимы. Поэтому - внимательно и осторожно!", - добавила Наталья Диденко.

Призывают водителей быть внимательными на дорогах и в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Предупреждаем автолюбителей - на "летней" резине - не выезжайте, не создавайте опасных ситуаций на дорогах. А лучше вообще подержать своего "железного коня" в гараже, пока коммунальщики уберут дороги", - написал Николай Чечеткин в своем Facebook.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram