Украинские ученые возвращаются в Южный океан: что они будут изучать?

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Украинские ученые возобновляют приостановленные 17 лет назад исследования в Южном океане возле берегов Антарктиды, сообщает Министерство образования и науки (МОН).

Они будут изучать запасы криля (планктона) и химический состав воды.

"Впервые с 2001 года Украина принимает участие в подобных исследованиях. И это, конечно, является признанием как высокого научного потенциала Украины, так и активной международной позиции нашего государства в вопросах сохранения уязвимой экосистемы Антарктиды", - объясняет руководитель экспедиции и глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

В Южном океане - так называют южные воды Атлантического, Тихого и Индийского океанов, окружающих Антарктиду, - экспедиция будет вести исследования по трем направлениям.

Изучение запасов антарктического криля (мелких ракообразных, которые скапливаются в поверхностных слоях воды) и состояния воды, а также сбор образцов "экологического ДНК".

Запасы криля

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Криль является основой всех пищевых цепей океана, ведь именно им питаются усатые киты, тюлени-крабоеды, пингвины и др.

Благодаря украинской антарктической станции "Академик Вернадский" Украина ежегодно получает квоты на вылов криля в Южном океане.

"Сейчас Украина является одной из шести стран (наряду с Великобританией, Китаем, Кореей, Норвегией и Чили), которые не только ведут промышленный лов криля, но и исследуют его запасы", - отмечают в МОН.

Эти исследования будут проводиться по заказу Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (ССAMLR).

Эта организация отвечает за выполнение положений Конвенции о сохранении морских живых ресурсов Антарктики и контролирует промышленную и научно-исследовательскую деятельность в антарктических водах и в Антарктиде.

Изучение состояния воды

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Второе направление - сбор данных о состоянии воды океана.

Впервые украинские ученые будут это делать с помощью комплекса Ferrybox - проточной системы, которая может анализировать уровень содержания солей, ее мутность и состав: 14 химических и биологических показателей.

Эти исследования продлятся как минимум до мая 2019 - на весь период, пока Южный океан свободен ото льда.

На их основе планируют создать базу данных переменных параметров океана.

Образцы "экологического ДНК"

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Третье направление - отбор образцов "экологического ДНК" для разработки комплексного портрета экосистемы: перечня всех видов в океане, от микроорганизмов до китов.

Путь на юг

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13 ноября украинские ученые отправятся на юг - к ЮАР.

В Кейптауне они сядут на рыбно-крилевый траулер "Море Содружества", которое входит в состав украинской корпорации "Аквамарин".

Оттуда судно пойдет к берегам Антарктиды.

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption Украинские ученые проводят исследования в Антарктике и сейчас - на станции "Академик Вернадский". Но они касаются преимущественно прибрежных вод и обитателей дна

Восемь ученых будут работать на траулере в течение месяца, а одна исследовательница останется на весь период, пока воды Южного океана будут свободны ото льда.

В состав экспедиции вошли ученые Национального антарктического научного центра МОН, Украинского научного центра экологии моря и Института геофизики НАНУ.

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