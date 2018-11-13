Не договорились? Порошенко так и не встретился с УПЦ МП

Копірайт зображення УНІАН

Во вторник, 13 ноября, должна была состояться встреча президента Украины Петра Порошенко с иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата.

С самого утра Украинский дом, куда пригласил президент представителей УПЦ МП, усиленно охраняли правоохранители.

Однако запланированная на 14 часов встреча так и не началась.

Оказывается, иерархи УПЦ МП в это же время проводили в Киево-Печерской лавре заседание собора епископов.

Корреспондент BBC News Украина, прибыв в Украинский дом, сообщил, что уже в полдень территорию окружили бойцы Нацгвардии, в здание никого не пускали. Охрана с собаками проверяла объект, следила за ситуацией с крыши здания.

Ближе к 14 часам к Украинскому дому подъехал автомобиль с митрополитом Переялав-Хмельницким Александром (Драбинко), который поддержал автокефалию. Однако после короткого разговора с охраной его авто покинуло территорию.

Больше никого из представителей УПЦ МП возле Украинского дома журналисты не заметили.

В то же время на территории Киево-Печерской лавры продолжалось заседание собора епископов. Мы неоднократно пытались дозвониться до представителей УПЦ МП, чтобы узнать, планируют ли они встретиться с президентом, однако на звонки никто не отвечал.

Возде лавры собралось небольшое количество сторонников иерархов, выступающих "против раскола церкви".

Копірайт зображення ВВС

По неофициальной информации, иерархи УПЦ МП готовы были встретиться с Петром Порошенко только на своей территории, то есть на территории лавры.

В команде президента назвали такое поведение УПЦ МП неприемлемым, ведь глава государства сознательно предложил нейтральную территорию. "Это их выбор. Таким образом они показали, что идут дальше не с Украиной, а с Россией", - сообщил в беседе с BBC News Украина представитель АП.

Он добавил, что Петр Порошенко уже имел по этому поводу телефонный разговор с митрополитом Онуфрием, в ходе которого негативно отозвался о подобном поведении УПЦ МП. "Реально, это хамство", - добавил собеседник.

Впоследствии глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) в комментарии BBC News Украина сказал, что встречи во вторник с президентом не будет.

"Мы ждали его в Киево-Печерской лавре - он на встречу не явился. А Украинский дом - это не то место, где должны проходить подобные мероприятия. Это все, что я могу сказать", - сказал представитель УПЦ МП.

В ожидании Томоса

3 ноября Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом. Однако конкретные сроки создания поместной церкви названы не были.

Копірайт зображення Адміністрація президента України

Следующим шагом по предоставлению автокефалии украинской церкви является проведение Собора украинских архиереев, которые должны создать новую поместную церковь и выбрать предстоятеля.

11 октября священный Синод признал каноничность всех православных архиереев в Украине, в том числе и ранее непризнанных представителей УПЦ КП и УАПЦ.

Собор должен собраться при участии архиереев УПЦ Московского патриархата.

Недавно собеседники ВВС, близкие к переговорному процессу с украинской стороны, прогнозировали, что объединительный Собор может состояться еще в ноябре - до следующего заседания Синода в Константинополе (27-29 ноября). Хотя декабрь называли более реалистичным.

Схему получения автокефалии объясняли следующим образом: Собор создает церковь и выбирает предстоятеля, который едет на совместное служение с Вселенским патриархом в Константинополь, где получает утвержденный Синодом Томос.

Главная проблема, по утверждению собеседника, - нужно согласовать все спорные моменты и нюансы в Украине - совместный устав новой церкви, название и статус предстоятеля. А главное - фигуру самого предстоятеля.

Переговоры по этому вопросу продолжаются в различных форматах и ​​комбинациях между представителями украинских церквей и экзархами Вселенского патриархата.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram