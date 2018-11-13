Ученые выяснили, почему ожирение может привести к раку

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Ученые нашли объяснение, почему избыточный вес и ожирение повышают риск развития рака.

Группа ученых из Тринити-колледжа в Дублине выяснила, что гормон лептин, который вырабатывается жировыми клетками и регулирует энергетический обмен, также оказывает влияние на работу иммунных клеток организма - Т-киллеров.

В списке факторов, вызывающих онкологические заболевания, ожирение, по данным исследователей Cancer Research UK, занимает второе место после курения.

Каждый двадцатый случай заболевания раком в Британии (а это 20 800 случаев в год) связан с ожирением.

Ученые и раньше предполагали, что жир, накопившийся в избыточном количестве, посылает организму сигналы, которые приводят к повреждению клеток или способствуют росту числа раковых клеток.

Результаты исследования ученых из Тринити-колледжа опубликованы в научном журнале Nature Immunology. Согласно представленным данным, молекулы жира фактически блокировали работу молекулярных рецепторов клеток-киллеров, отвечающих за распознавание раковых клеток и их уничтожение. Также молекулы жира негативно влияли на внутриклеточный метаболизм Т-киллеров.

Ученые надеются, что им удастся отыскать "противоядие", которое поможет восстановить работу клеток-киллеров.

Сбрасывайте вес

Профессор Лидия Линч предполагает, что таким лекарством может стать средство, блокирующее молекулы жира, которые поглощают клетки-киллеры.

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"Мы провели исследования в лабораторных условиях и выяснили, что такой метод восстанавливает способность клеток-киллеров вычислять и уничтожать злокачественные клетки. Но, честно говоря, гораздо проще и правильнее будет просто сбросить вес - это будет полезнее для вас в любом случае", - говорит Лидия Линч.

Доктор Лео Карлин из Института исследования онкологических заболеваний Beatson в Британии говорит: "Хотя мы и знаем, что ожирение повышает риск развития как минимум 13 видов рака, мы до сих пор полностью не понимаем механизм этой связи. Это исследование показывает, как молекулы жира не дают иммунным клеткам работать правильно, это открывает нам новые возможности для поиска способов лечения".

"Многие исследования посвящены тому, как происходит рост [злокачественной] опухоли - для того, чтобы понять, как можно остановить ее рост, повлияв на характер обмена веществ. Это исследование говорит нам, что мы должны также принимать во внимание метаболизм иммунных клеток", - говорит Карлин.

Как предотвратить рак?

Чтобы снизить вероятность развития раковых заболеваний необходимо:

поддерживать свой вес в рамках нормы

отказаться от курения

придерживаться здорового питания

снизить потребление алкоголя

избегать солнечных ожогов

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