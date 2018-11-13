Похищенную собаку нашли через год - за сотни километров от дома

Копірайт зображення Peter Daniel Image caption 11-летняя Кьяра вернулась к владельцам через год после исчезновения - ее нашли в Уэльсе

В Великобритании 11-летнюю собаку породы померанский шпиц нашли в 480 километрах от дома - с тех пор, как ее похитили, прошло больше года.

Собака по кличке Кьяра исчезла в августе прошлого года. Ее похитили прямо со двора дома в Лондоне.

Недавно Питер Дэниел из города Бангор в Уэльсе заметил около своего дома двух бродячих собак. Одной из них была именно Кьяра.

Хозяйка животного Антуанетт Мино говорит, что очень счастлива: ее любимицу удалось найти тогда, когда она уже потеряла последнюю надежду.

Копірайт зображення Antoinette Mino

Питер Дэниел вспоминает, что он как раз собирался на работу, когда увидел во дворе двух собак. Через некоторое время одна из них - это была Кьяра - зашла прямо в дом.

Мужчина опубликовал объявление о собаках в соцсетях, и одна женщина согласилась проверить животных на наличие микрочипов. В то время, как у одной из собак чипа не оказалось, у Кьяры его нашли - он в частности содержал информацию о владельцах и их телефонные номера.

"Они не могли поверить в происходящее - так же, как и я. Как только я им позвонил - они сразу же сели в автомобиль, чтобы отправиться в семичасовую поездку ко мне", - говорит Дэниел.

"Думаю, мы все пустили слезу, собаки - это настоящие члены семьи", - добавляет он.

Копірайт зображення Peter Daniel Image caption Другая собака, которая бродила вместе с Кьярой, теперь будет жить с Питером Дэниелом

Год назад - после исчезновения Кьяры - супруги Мино устроили поиски животного: расклеили по окрестностям сотни плакатов и объявили вознаграждение за помощь в поисках.

После года неудачных попыток пара сдалась.

Теперь собака и ее владельцы снова вместе.

"Я плакала в течение нескольких дней, я очень счастлива, - говорит Мино. - Когда Кьяру украли, мой муж как раз был дома - поэтому он все время чувствовал вину".

По словам женщины, Кьяра вернулась не в лучшем виде - в ближайшее время ветеринары будут проверять состояние ее здоровья.

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