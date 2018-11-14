Изменения климата: жара вдвое снижает способность самцов насекомых к размножению

Копірайт зображення Getty Images Image caption Жуки - крупнейшая группа насекомых

Сильная жара может нанести вред сперме насекомых и сделать их практически стерильными, говорится в новом исследовании.

Ученые подвергали жуков влиянию жары в лаборатории, результатом чего стало снижение способности самцов насекомых к размножению.

Этот негативный эффект могут наследовать и потомки жуков.

Дальнейшие исследования могут пролить свет на то, является ли изменение климата причиной массового снижения популяции насекомых, говорят ученые.

Изменение климата влияет на биоразнообразие во всем мире, но конкретные факторы остаются плохо понятными.

"Мы не знаем, можно ли этим объяснить ощутимое уменьшение биоразнообразия и количества насекомых, но ограничения способности к воспроизводству, конечно, не способствует улучшению", - сказал BBC News профессор Мэтт Хейдж из Университета Восточной Англии, который руководил исследованием.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Жара уменьшает способность самцов насекомых к размножению, но не влияет на самок

Ученые изучали жуков, поскольку их насчитывается 400 тыс. видов - это около четверти всех известных видов живых существ. Значительное снижение количества насекомых может иметь существенные последствия для окружающей среды.

Недавнее исследование в Германии показало, что количество летучих насекомых за 30 лет сократилось более чем на 75%. Подобные эффекты наблюдаются в тропических лесах Пуэрто-Рико.

Новое исследование, которое опубликовали в журнале Nature Communications, показало, что пятидневное влияние жары на малого хрущака в лаборатории привело к уменьшению производства спермы на три четверти. Самки же не подверглись негативному воздействию.

Жара уменьшила вдвое количество потомков от подопытных самцов, а повторное воздействие жары практически их стерилизовало.

Соавтор исследования Кирс Сейлс рассказал: "Наши исследования показывают, что жара вдвое уменьшает способность самцов к размножению, и нас удивило, насколько устойчивым был этот эффект".

Другие исследования показали, что жара может негативно повлиять на способность к размножению самцов как у людей, так и у других млекопитающих.

Прогнозируется, что жара станет все более распространенной из-за изменения климата и будет иметь последствия для здоровья людей и животных.

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