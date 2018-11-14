Редкий розовый бриллиант продали за рекордную цену

Копірайт зображення AFP/GETTY Image caption Новым владельцем бриллианта стал ювелирный бренд Harry Winston

Редкий розовый бриллиант продали за 50 млн долларов на аукционе. Это рекордная цена в пересчете за один карат.

Бриллиант под названием Pink Legacy (Розовое наследие), который весит чуть меньше 19 карат, на аукционе в Женеве приобрел американский бренд Harry Winston.

Цена за один карат составила около 2,6 млн долларов, что поставило мировой рекорд для розового бриллианта, как сообщает аукционный дом Christie's.

Перед продажей его стоимость оценивали в 30-50 млн долларов. Бриллиант был куплен уже через пять минут после начала торгов.

Новые владельцы сменили имя бриллианту на Winston Pink Legacy - в честь своего бренда.

Когда-то драгоценный камень принадлежал семье Оппенгеймер, владевшей крупнейшей алмазодобывающей компанией De Beers.

Глава департамента драгоценностей Christie's Рахул Кадакиа назвал его "одним из величайших бриллиантов мира".

"Такой цвет обычно можно увидеть в розовом бриллианте меньше одного карата, - рассказал Кадакиа. - Но этот - почти 19 карат, и он насыщенно розовый. Это невероятно".

Копірайт зображення AFP/GETTY Image caption Бриллиант был куплен через пять минут после начала торгов

Бриллиант был классифицирован как "ярко-фантазийный" - высшая степень интенсивности цвета бриллиантов.

Драгоценный камень нашли в шахте в Южной Африке около сотни лет назад. После того, как его огранили в 1920 году, его, скорее всего, не меняли, сообщили в Christie's.

Найти розовый бриллиант весом более 10 карат такого интенсивного цвета - практически нереально, говорят в аукционном доме.

Предыдущий ценовой рекорд за один карат принадлежал розовому бриллианту в 8,41 каратa, который продали за более чем 17,7 млн долларов в Гонконге в ноябре 2017 года.

Тогда стоимость за один карат составила более 2,1 млн долларов.

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