УПЦ МП разрывает отношения с Константинополем

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Украинская православная церковь Московского патриархата разрывает евхаристическое общение со Вселенским патриархатом из-за его решения предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

Такое решение принял во вторник собор епископов УПЦ МП, сообщается на его официальном сайте.

УПЦ МП считает, что решения Священного синода Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 года "относительно украинского церковного вопроса являются недействительными и такими, которые не имеют никакой канонической силы".

Согласно заявлению, решение об установлении юрисдикции Константинопольского патриархата на территории Украины является следствием "спекулятивной трактовки церковной истории".

Не признает УПЦ МП и решения Константинополя о снятии анафемы с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В заявлении это решение называют "следствием искаженного толкования православных канонов. История Православной Церкви не знает случаев преодоления раскола путем его простой легализации".

УПЦ МП считает, что приняв такие "антиканонические решения, признав раскольников в сущем сане, Константинопольский патриархат, согласно церковным правилам, сам встал на путь раскола".

"В связи с этим евхаристическое общение Украинской православной церкви с Константинопольским патриархатом в настоящее время невозможно и прекращается", - говорится в заявлении УПЦ МП.

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