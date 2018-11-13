Они мерзнут! Какие города Украины остались без тепла и почему

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Отопительный сезон-2018 в Украине начался со скандалов: сразу в нескольких крупных городах тепло в домах так и не появилось.

Где именно и почему возникли проблемы?

Кривой Рог

Копірайт зображення Криворожгаз Image caption В понедельник здание "Криворожгаза" пикетировали с зажженными шинами

Теплоснабжение города со 633-тысячным населением примерно поровну осуществляют две компании.

По состоянию на начало недели одна из них - "Криворожская теплоцентраль" - так и не смогла начать подачу тепла в дома половины жителей города.

В компании это объяснили тем, что местный поставщик газа - "Криворожгаз" - заблокировал ей подачу топлива.

Там, в свою очередь, заявили, что не получили лимиты ("номинации") газа для "Криворожской теплоцентрали" от своего единственного поставщика - НАК "Нафтогаз Украины".

В "Нафтогазе" говорят, что не могут выделить газ "Криворожской теплоцентрали", ведь это предприятие - банкрот. Его долг перед "Нафтогазом" превышает 1 млрд грн.

Впрочем, как говорят в НАК, процедуры позволяют им начать выделять теплоцентрали газ даже при уплате 400 млн грн. Однако этого не происходит.

"У теплоцентрали есть руководство, которое должно заниматься и готовиться к отопительному сезону, оно имеет орган управления в лице Фонда госимущества, они находятся в пределах громады Кривого Рога. Никто ничего не сделал. И вопрос, что они имеют проблему с вхождением в отопительный сезон, поднялся исключительно в начале ноября", - пояснил во вторник свою позицию первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украина" Сергей Перелома.

Полиция Днепропетровской области открыла уголовное производство по статье о халатности против должностных лиц, "которые не приняли решение о подаче газа в котельные города".

Между тем, во вторник в "Криворожской теплоцентрали" объявили, что все ее котельные все-таки получили газ и начали подачу тепла.

Больше деталей о том, как компании удалось получить топливо, там не раскрывают.

Там лишь отметили, что "наконец проблема решена", и все жители Кривого Рога в течение суток получат тепло.

Смела

Копірайт зображення Смілянська міська рада

В Смеле Черкасской проблемы с теплоснабжением возникают уже второй год подряд.

Связаны они с тем, что два года назад город решил разорвать контракт с частным поставщиком тепла "СмилаЭнергоинвест", и возложить эти функции на коммунальное предприятие "Смелакоммунтеплоэнерго".

Впрочем, как оказалось, предыдущий теплопоставщик накопил миллионные долги, брать которые на себя город не планирует.

В конце концов, до начала нового отопительного сезона КП "Смелакоммунтеплоэнерго" так и не смогло решить все спорные вопросы и заключить новые контракты.

Всю вину за это местный мэр Алексей Цибко возложил на уже уволенного главу КП и привлеченных им трейдеров.

А в "Нафтогазе" смелянские проблемы прокомментировали так: "Причина отсутствия отопления в Смеле - бездействие оорганов местного самоуправления и теплоснабжения. В прошлом отопительном сезоне были те же проблемы".

Там добавляют, что готовы договариваться о реструктуризации 85-миллионного долга, но для этого новый поставщик должен стать правопреемником по долгам: "Позиция "мы не будем платить за предшественников" - нечестная".

Копірайт зображення УНІАН

На последнем совещании горсовета депутаты в очередной раз подчеркнули: брать на себя долги частного "Смелакоммунтеплоэнерго" город не будет, и цену на газ должны устанавливать "Нафтогаз", а не посредники.

В понедельник из-за отсутствия отопления в Смеле объявили чрезвычайное положение и на неопределенное время закрыли образовательные учреждения.

Как и в Кривом Роге, здесь полиция также открыла уголовное производство из-за срыва отопительного сезона - но уже по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.

Смиляне даже перекрыли три трассы на выезде из города с требованием дать тепло.

В городе создают пункты обогрева.

Шепетовка

Копірайт зображення Шепетівська міська рада

В Шепетовке Хмельницкой области сложилась схожая ситуация - в "Нафтогазе" говорят, что местный "Шепетовкагаз" накопил долг в размере более пятидесяти миллионов гривен.

Произошло это из-за того, что теплопоставщик города - компания "Шепетовка Энергоинвест", - также из-за долгов не получила упомянутые лимиты от "Нафтогаза".

"Теплоснабжающее предприятие не имеет полученных лимитов природного газа от "Нафтогаза" и ежедневно, начиная с 20-х чисел октября, осуществляет незаконный отбор голубого топлива в компании "Шепетовкагаз". Из-за этого последняя несет убытки примерно 500 тыс. грн ежедневно", - подчеркнул мэр города Михаил Полодюк.

"Шепетовкагаз" угрожает отрезать от газоснабжения котельные "Шепетовки Энергоинвест".

Михаил Полодюк добавил, что владельцы этого теплоснабженца "принадлежат к той же экономической структуры, что и в Смеле".

В самой компании во всех проблемах обвиняют местные власти и настаивают: реальных оснований для отключения города от газа нет.

Однако с 13 ноября в нескольких школах города временно остановили обучение.

К ситуации во вторник подключился губернатор Хмельницкой области, который собрал все стороны конфликта. Они якобы смогли договориться о том, что отопление в городе все-таки не исчезнет.

#ФирташОткрути

Копірайт зображення УНІАН Image caption Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев подчеркивает - вентиль от поставок газа находится под контролем частных облгазов

Схожие проблемы с отоплением возникли не только в трех упомянутых украинских городах.

Отопительный сезон начинается с трудностями также в Павлограде, Северодонецке, Кропивницком и Херсоне.

В "Нафтогазе" настаивают - тепло перекрывают не они: "Нафтогаз не включает и не отключает газ. У нас нет вентиля. Даже если бы хотели остановить подачу газа, не имеем соответствующего доступа к основным средствам, к задвижке".

Там настаивают, что ответственны за это - облгазы, которые находятся в частной собственности.

И глава "Нафтогаза" Андрей Коболев даже объяснил, в чьей именно собственности.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко обещает вмешаться

"Облгазы не только регулярно воруют газ государственной компании, но и шантажируют местные общины, злоупотребляя своим монопольным положением", - написал он в Facebook, и добавил тег #ФирташОткрути.

"Местная власть, "Нафтогаз", облгаз, правительство и Фонд госимущества должны выработать решение проблемы (кто и что будет делать) и вынести это решение на рассмотрение Кабмина", - предлагают в "Нафтогазе".

А вице-премьер Геннадий Зубко в эфире канала ICTV пообещал, что государство обязательно вмешается в ситуацию с отоплением, однако вся ответственность лежит на местной власти, которая допустила долги перед облгазами и не подготовилась к старту холодного сезона.

Тем временем синоптики прогнозируют в Украине серьезное похолодание уже со среды - с морозами и мокрым снегом.

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