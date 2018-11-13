Порошенко о срыве встречи с УПЦ МП: "Это сценарий Москвы"
Во вторник, 13 ноября, должна была состояться встреча президента Украины Петра Порошенко с иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата.
С самого утра Украинский дом, куда пригласил президент представителей УПЦ МП, усиленно охраняли правоохранители.
Однако запланированная на 14 часов встреча так и не началась.
Оказывается, иерархи УПЦ МП в это же время проводили в Киево-Печерской лавре заседание собора епископов.
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Корреспондент BBC News Украина, прибыв в Украинский дом, сообщил, что уже в полдень территорию окружили бойцы Нацгвардии, в здание никого не пускали. Охрана с собаками проверяла объект, следила за ситуацией с крыши здания.
Ближе к 14 часам к Украинскому дому подъехал автомобиль с митрополитом Переялав-Хмельницким Александром (Драбинко), который поддержал автокефалию. Однако после короткого разговора с охраной его авто покинуло территорию.
Больше никого из представителей УПЦ МП возле Украинского дома журналисты не заметили.
В то же время на территории Киево-Печерской лавры продолжалось заседание собора епископов. Мы неоднократно пытались дозвониться до представителей УПЦ МП, чтобы узнать, планируют ли они встретиться с президентом, однако на звонки никто не отвечал.
Возде лавры собралось небольшое количество сторонников иерархов, выступающих "против раскола церкви".
По неофициальной информации, иерархи УПЦ МП готовы были встретиться с Петром Порошенко только на своей территории, то есть на территории лавры.
В команде президента назвали такое поведение УПЦ МП неприемлемым, ведь глава государства сознательно предложил нейтральную территорию. "Это их выбор. Таким образом они показали, что идут дальше не с Украиной, а с Россией", - сообщил в беседе с BBC News Украина представитель АП.
Он добавил, что Петр Порошенко уже имел по этому поводу телефонный разговор с митрополитом Онуфрием, в ходе которого негативно отозвался о подобном поведении УПЦ МП. "Реально, это хамство", - добавил собеседник.
Впоследствии глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) в комментарии BBC News Украина сказал, что встречи во вторник с президентом не будет.
"Мы ждали его в Киево-Печерской лавре - он на встречу не явился. А Украинский дом - это не то место, где должны проходить подобные мероприятия. Это все, что я могу сказать", - сказал представитель УПЦ МП.
Позже на сайте УПЦ МП появилось официальное заявление касательно произошедшего, в котором было сказано, что, по предварительной договоренности, встреча с президентом действительно должна была состояться в Украинском доме.
Но уже 13 ноября - в день запланированной встречи - Собор епископов УПЦ МП "обсудил публичные заявления руководства государства, которые можно расценивать как таковые, что были направлены против Украинской Православной Церкви", приняв во внимание настроения и мысли церковного народа и духовенства, пришел к выводу, что церковные вопросы должны обсуждаться на церковной территории.
"Собор епископов Украинской Православной Церкви принял решение встретиться с Президентом, но не в Украинском доме, а на территории Киево-Печерской Лавры. Об этом решении Собора епископов было сразу доложено Президенту. Однако, Президент от встречи отказался", - говорится в заявлении УПЦ МП.
Там также добавили, что подтверждают готовность к встрече с Порошенко, "но на церковной территории".
Реакция
В Администрации президента ВВС News Украина сообщили, что УПЦ МП не хотела диалога и искала причину для отказа.
"Большая часть архиереев УПЦ МП начала искать объяснения, чтобы не прийти на встречу: мол, место не подходит", - сообщили в Администрации.
"Ни язык ультимативных требований, ни проведение заседания Синода по сценарию, вероятно, направленному из Москвы, не способны сорвать процесс создания украинской поместной православной церкви".
В Администрации подчеркивают, что процесс автокефалии поддерживает абсолютное большинство граждан Украины.
По их словам, президент пригласил владык УПЦ МП к диалогу, чтобы они из первых уст услышали информацию о переговорах с патриархом Варфоломеем и о его готовности содействовать проведению объединительного собора православной церкви в Украине.
"Президент Украины готов к диалогу. Двери Украинского дома остаются открытыми", - сообщили в Администрации.
В ожидании Томоса
3 ноября Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом. Однако конкретные сроки создания поместной церкви названы не были.
Следующим шагом по предоставлению автокефалии украинской церкви является проведение Собора украинских архиереев, которые должны создать новую поместную церковь и выбрать предстоятеля.
11 октября священный Синод признал каноничность всех православных архиереев в Украине, в том числе и ранее непризнанных представителей УПЦ КП и УАПЦ.
Собор должен собраться при участии архиереев УПЦ Московского патриархата.
Недавно собеседники ВВС, близкие к переговорному процессу с украинской стороны, прогнозировали, что объединительный Собор может состояться еще в ноябре - до следующего заседания Синода в Константинополе (27-29 ноября). Хотя декабрь называли более реалистичным.
Схему получения автокефалии объясняли следующим образом: Собор создает церковь и выбирает предстоятеля, который едет на совместное служение с Вселенским патриархом в Константинополь, где получает утвержденный Синодом Томос.
Главная проблема, по утверждению собеседника, - нужно согласовать все спорные моменты и нюансы в Украине - совместный устав новой церкви, название и статус предстоятеля. А главное - фигуру самого предстоятеля.
Переговоры по этому вопросу продолжаются в различных форматах и комбинациях между представителями украинских церквей и экзархами Вселенского патриархата.