МВФ призывает центробанки выпускать цифровую валюту

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Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что центральным банкам во всем мире следует рассмотреть возможность выпуска цифровой валюты.

Это может сделать транзакции с использованием цифровой валюты безопаснее, заявила Лагард в Сингапуре.

Количество платежей без использования наличных за последние годы возросло, что стало вызовом для правительств и центробанков.

Учреждения, регулирующие финансовую отрасль, выражали обеспокоенность относительно цифровых валют и призвали к усилению контроля в этой сфере.

"Думаю, нам следует рассмотреть возможность выпуска цифровой валюты", - заявила Лагард во время своего выступления на конференции в Сингапуре.

"Государство может играть роль в выделении денег для цифровой экономики", - сказала руководительница МВФ.

"Преимущества очевидны. Ваш платеж должен быть немедленным, безопасным, дешевым и потенциально полуанонимным. И центральные банки сохранят свою роль в проведении таких платежей", - заявила руководительница МВФ,

Лагард рассказала, что центральные банки Канады, Китая, Швеции и Уругвая "серьезно рассматривают" возможность предложения цифровой валюты.

Виртуальная валюта, выданная центральным банком, будет пассивом государства - так же как наличные, - а не частной фирмы.

Это поможет проводить транзакции более безопасным и простым путем, и будет обходиться дешевле.

"Чем большее количество людей будет обслуживаться, тем дешевле и полезнее будет эта услуга", - сказала Лагард.

"Частные фирмы могут уделять недостаточно внимания безопасности", - добавила она.

Она отметила, что хотя ситуация с цифровой валютой "не является универсальной", такую ​​возможность следует изучить "серьезно, внимательно и с творческим подходом".

Технологии, лежащие в основе цифровых активов, получили положительные отзывы за ускорение финансовых транзакций и уменьшение их стоимости.

Но анонимность в торговле с использованием криптовалюты обеспокоила учреждения, регулирующие финансовую сферу.

Ранее Лагард сказала, что анонимность таких валют как биткоин означает, что их могут использовать преступники и террористы.

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