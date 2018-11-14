Зимняя сказка и дорожный коллапс: как в Киеве реагируют на первый снег

Копірайт зображення Wladyslaw Musiienko Image caption "Надеюсь, он уберет его полностью", - прокомментировал фотограф

В среду, 14 ноября, в Киеве выпал первый снег. В соцсетях сразу начали бурно обсуждать непогоду и делиться фотографиями.

Снег пошел с утра и быстро засыпал город.

Image caption Контрактовая площадь в Киеве, утро 14 ноября

"Бррр ... Кто включил зиму?" - написала в Twitter посол Великобритании Джудит Гоф.

Погода изменилась достаточно внезапно, однако цветы под снегом напоминают, что еще пока осень.

Копірайт зображення Надежда Крепосная Image caption Такую картину у себя во дворе наблюдала сегодня жительница села Юровка Киевской области

Живописные фото разместил Национальный музей народной архитектуры и быта Украины, пригласив всех насладиться живописными зимними пейзажами.

Исследователь Национального научно-природоведческого музея Вадим Яненко разместил фото одного из "обитателей" кабинета ученого на фоне снега за окном.

Некоторые пользователи не смогли удержаться от остросоциальной критики.

"Есть в жизни и стабильные вещи: в очередной раз первый снег в Киеве стал для столичной власти неожиданностью", - написал пользователь Евгений Магда.

В соцсетях прогнузируют коллапс на дорогах.

Киев действительно с самого утра парализовали 10-бальные пробки. В столице за несколько часов произошло полсотни ДТП. Движение в центре города и на основных мостах остановилось.

"В результате массового выезда автомобилей на летней резине на всех подъемах и спусках Киева образовались значительные пробки", - сообщает dtp.kiev.ua.

Патрульная полиция сообщила, что на спецлинию 102 поступило почти 300 обращений о ДТП в Киеве.

Водителям, которые еще не поменяли летние шины на зимние, советуют сегодня не выезжать на своих автомобилях.

В "Киевавтодоре" уверяют, что улицы города уже убирают от снега.

"Безопасные условия движения транспорта и пешеходов Киева обеспечивают 287 единиц снегоуборочной техники и 61 бригада ручной уборки", - сообщается на странице Киевской городской администрации в Facebook.

"Из года в год, в нашем районе я вижу перепись людей, которые верят, что зимы нет, а снег - это подлый прием власти барыг. Свидетели церкви лысой резины выбирают наш горный райончик, чтобы проверить свою веру в лысого бога", - пишет в Facebook блогер Татуся Бо.

От непогоды страдают не только в Киеве. По прогнозам синоптиков, одновременно со столицей снег засыпет еще пять областей.

"А в Виннице дождь, который на земле замерзает. Все автомобили в ледяной корке", - комментирует читатель BBC News Украина Анатолий Ложка, иллюстрируя происходящее фотографией.

Копірайт зображення Анатолий Ложка Image caption В Виннице машины покрылись ледяной "корочкой"

Копірайт зображення Анатолий Ложка Image caption Метеорологи предупреждали о гололедице. Фото из Винницы

Погружаться в зиму хотят не все. Одна из пользовательниц Facebook разместила и свое фото в соцсети: "Сейчас пойдут фотки сами знаете чего. Вот вам для контраста".

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