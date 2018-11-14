Вселенский патриарх об автокефалии: "Мы вмешиваемся, потому что это наш долг"
Вселенский патриарх Варфоломей обратился к украинцам в преддверии 85-й годовщины Голодомора в Украине. Он, помимо всего прочего, пояснил, почему Украине предоставляют автокефалию.
"Недопустимо, что Вселенский Престол - который согласно Святых канонов отвечает за единство и стабильность Православия - оставался бы равнодушным, когда Православные люди, такие как украинский народ, страдают и ищут решения церковных проблем, мучающих их в течение веков", - отмечает Вселенский патриарх в обращении, размещенном на сайте Украинской православной церкви в США.
"Мы вмешиваемся, потому что это наш долг", - подчеркнул он.
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Он добавил, что решение Константинополя базируется "исключительно на основаниях достоверно церковных, всемирных... ради истины и традиций церкви... всегда для развития тела Христова, а не для себя и не для демонстрации мировой силы или власти".
"Поэтому так же, как мы предоставили автокефалию всем поместным церквям, Священный Синод решил предоставить автокефалию многострадальной Православной церкви в Украине, чтобы она присоединилась к полноте Православия в единстве и внутреннем мире", - говорится в обращении Варфоломея.
Голодомор как "наиболее насильственная трагедия"
В своем обращении Варфоломей также отметил, что Константинопольская церковь ежегодно в молитве вспоминает жертв Голодомора 1932-1933 годов.
"Эта трагедия говорит сама за себя, среди других жестоких поступков против человечества и Божьего творения, совершенных в двадцатом веке, как наиболее насильственная трагедия, известная в история до сих пор", - говорится в обращении Варфоломея.
"Когда мы помним прошлое и учимся на такой трагедии, мы должны двигаться вперед в будущее со состраданием и прощением", - говорится в обращении.
Путь к Томосу
3 ноября Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом. Однако конкретные сроки создания поместной церкви названы не были.
По последним данным, если с организацией Собора затянут до конца ноября, то Томос об автокефалии может появиться уже в следующем году.
11 октября 2018 Синод Вселенского патриархата принял ряд решений, позволяющих создать в Украине поместную православную церковь.
Это привело к резкой реакции со стороны Русской православной церкви, которая через несколько дней после этого разорвала отношения с Константинополем.
О разрыве отношений с Вселенским патриархатом 13 ноября объявила и УПЦ МП.