Археологи нашли остатки древнегреческого города

Копірайт зображення Міністерство культури Греції

Археологи сообщили, что обнаружили остатки древнегреческого города Тенея, построенного, как считается, пленными троянцами в XIII-XII гг. до нашей эры. Об этом сообщает Министерство культуры Греции.

Ранее ученые только догадывались о месторасположении Тенеи, поскольку не имели подтверждающих исторических документов.

Теперь же исследователи нашли остатки жилых домов, ювелирные изделия, монеты и несколько захоронений.

Находки обнаружили вблизи деревни Чилиомоди на Пелопоннесе. Найденные предметы относятся к IV веку до н.э.

Археологические раскопки вблизи Чилиомоди начались еще в 2013 году, однако "первые доказательства существования" на этом мест Тенеи были обнаружены только в сентябре-октябре этого года.

Среди находок - около 200 редких монет, в том числе одна монета, предназначенная для оплаты путешествия в загробную жизнь.

Елена Корка, одна из археологов, участвовавших в раскопках, рассказала, что Тенея, судя по всему, была "невероятно богатым городом".

Копірайт зображення Penny Spiller Image caption Кольцо времен Римской империи, найденное на месте раскопок

По ее словам, Тенея была расположена на пересечении торговых путей между Коринфом и Аргосом на севере Пелопоннеса.

"В городе изготавливали гончарные изделия особой формы, в которых присутствовало влияние восточной культуры. Тенея поддерживала контакты как с Востоком, так и с Западом. У нее было свое собственное мышление, которое сформировало свою собственную политику", - добавляет Корка.

О Тенее мало что известно достоверно. Согласно легенде, город был основан микенским царем Агамемноном и пленными троянцами после Троянской войны. Именно они и занимались развитием города.

Полагают, что город процветал во времена Римской империи, а окончательный упадок наступил в IV веке н.э.

По словам археологов, детали жизни Тенеи станут известны в течение следующих нескольких лет - по мере продолжения раскопок.

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