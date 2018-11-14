Археологи нашли остатки древнегреческого города
Археологи сообщили, что обнаружили остатки древнегреческого города Тенея, построенного, как считается, пленными троянцами в XIII-XII гг. до нашей эры. Об этом сообщает Министерство культуры Греции.
Ранее ученые только догадывались о месторасположении Тенеи, поскольку не имели подтверждающих исторических документов.
Теперь же исследователи нашли остатки жилых домов, ювелирные изделия, монеты и несколько захоронений.
Находки обнаружили вблизи деревни Чилиомоди на Пелопоннесе. Найденные предметы относятся к IV веку до н.э.
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Археологические раскопки вблизи Чилиомоди начались еще в 2013 году, однако "первые доказательства существования" на этом мест Тенеи были обнаружены только в сентябре-октябре этого года.
Среди находок - около 200 редких монет, в том числе одна монета, предназначенная для оплаты путешествия в загробную жизнь.
Елена Корка, одна из археологов, участвовавших в раскопках, рассказала, что Тенея, судя по всему, была "невероятно богатым городом".
По ее словам, Тенея была расположена на пересечении торговых путей между Коринфом и Аргосом на севере Пелопоннеса.
"В городе изготавливали гончарные изделия особой формы, в которых присутствовало влияние восточной культуры. Тенея поддерживала контакты как с Востоком, так и с Западом. У нее было свое собственное мышление, которое сформировало свою собственную политику", - добавляет Корка.
О Тенее мало что известно достоверно. Согласно легенде, город был основан микенским царем Агамемноном и пленными троянцами после Троянской войны. Именно они и занимались развитием города.
Полагают, что город процветал во времена Римской империи, а окончательный упадок наступил в IV веке н.э.
По словам археологов, детали жизни Тенеи станут известны в течение следующих нескольких лет - по мере продолжения раскопок.