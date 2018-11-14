Европарламент отметил фильм производства Украины, Исландии и Франции

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Кинопремию Европейского парламента LUX 2018 получил фильм "Женщина на войне" режиссера Бенедикта Эрлингссона, созданный в копродукции Франции, Исландии и Украины.

На сайте Европарламента сообщается, что фильм "Женщина на войне" Бенедикта Эрлингссона - "энергичная, феминистская комедийная драма о женщине, которая объявляет войну местной алюминиевой промышленности в нагорье Исландии".

Помимо работы Б.Эрлингсонна, в финал вышли фильмы "Другая сторона всего" режиссера Милы Турайлич (Сербия, Франция, Катар), и "Стикс" Вольфганга Фишера (Германия, Австрия).

На церемонии вручения премии председатель Европейского парламента Антонио Таяни отметил важность защиты кинопроизводства в Европе и рабочих мест, которые оно создает.

Кроме того, он напомнил о "несправедливо осужденном в России украинском режиссере Олеге Сенцове, который стал лауреатом правозащитной премии имени Сахарова".

В сентябре 2018 года фильм "Женщина на войне" был выдвинут от Исландии на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Лента также стала лауреатом многих международных фестивалей и вышла в мировой прокат.

Премия LUX основана в 2007 году с целью поддержки распространения европейской кинопродукции. Европарламент оплачивает субтитрование трех фильмов-финалистов на 24 официальных языках ЕС и производство цифровой копии для каждого государства-члена.

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