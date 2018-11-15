Мэй отчитается о соглашении по брекситу. Ей грозит отставка

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит 15 ноября перед парламентом страны с заявлением относительно итогов переговоров с ЕС по теме выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Правительство одобрило проект после пятичасовых переговоров. Некоторые министры выступили против такого решения.

После этого представители Демократической юнионистской партии, входящей в состав большинства, предложили высказать премьеру недоверие.

Лейбористы объявят свою позицию по соглашению позже. Однако их лидер Джереми Корбин заявил, что не верит, что этот документ отвечает национальным интересам.

Мэй должна выступить в Палате общин в четверг.

В среду вечером британское правительство одобрило проект соглашения об условиях выхода из ЕС.

"Это соглашение, позволяющее вернуть контроль за нашими деньгами, законами и границами, позволяющее построить яркое будущее для Великобритании. Я верю душой и сердцем, что оно послужит интересам всего Соединенного Королевства", - сказала заявила Тереза Мэй по итогам пятичасового совещания с членами кабинета.

Во вторник представители Британии и ЕС на встрече в Брюсселе согласовали предварительный текст соглашения по "брекситу", что ознаменовало значительный прорыв в переговорах, продолжавшихся в течение последних нескольких месяцев.

Глава делегации ЕС на переговорах по "брекситу" Мишель Барнье на пресс-конференции в Брюсселе высказался по поводу вопросов, касающихся выхода Британии из Европейского союза. Он приветствовал проект достигнутого соглашение, как "решающий шаг" в завершении переговоров.

Политический редактор BBC Лаура Куенссберг считает, Мэй может угрожать вотум недоверия.

Скорее всего, она удержится на посту, однако может столкнуться с большим сопротивлением Палаты общин.

Накануне Тереза ​​Мэй провела переговоры с лидером Лейбористской партии Джереми Корбином, лидером Демократической юнионистской партии Арлин Фостер и первым министром Шотландии Николой Стёрджен.

Что одобрили?

Текст соглашения, занимающий 585 страниц, охватывает так называемые вопросы "развода". Он включает обязательства защищать права граждан ЕС в Британии и британцев в ЕС, которые там живут, работают и учатся.

Также запланирован 21-месячный переходный период после того, как Великобритания выйдет из ЕС в марте 2019 года, а сумма "отступных" британской стороны составит 35-39 млрд фунтов.

Наиболее сложная часть переговоров - это вопрос проверок на границе с Северной Ирландией.

Реакция

Лидер Демократической юнионистской партии Арлин Фостер назвала встречу с Терезой Мэй "откровенной".

"Она вполне осознает нашу позицию и проблемы", - написала Фостер в Twitter.

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен заявила, что Шотландию вообще не упомянули в договоре, поэтому этот документ "пренебрегает нашими интересами".

А представитель Северной Ирландии Лео Варадкар поблагодарил премьера за "выполнение обещания" по предотвращению жёсткого контроля на границах.

Консерватор Джейкоб Риз-Мог, который призвал депутатов не поддерживать эти предложения, сообщил BBC Radio 5 Live, что это "достаточно гнилая соглашение", которая удерживает Британию в таможенном союзе ЕС, но раскалывает внутри.

Конфедерация британских промышленников (CBI) отметила, что эта сделка стала "прогрессом", приветствовала это решение также Ассоциация транспортников и Национальный союз фермеров.

Соглашение о "брексите" должно получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Окончательный выход Британии из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

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