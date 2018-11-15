Британский министр по "брекситу" ушел в отставку

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Министр по выходу Великобритании из Европейского союза Доминик Рааб ушел в отставку, заявив, что "не может в здравом уме поддержать проект соглашения о выходе из Европейского Союза".

После пятичасовых переговоров Тереза Мэй объявила, что заручилась поддержкой правительства по этому вопросу.

Однако некоторые министры выступили против этого решения.

Предполагают, что некоторые члены парламента от Консервативной партии планируют инициировать голосование о недоверии Терезе Мэй.

Рааб - сторонник выхода Великобритании из ЕС, однако он не доволен проектом соглашения. В правительстве он заменил Дэвида Дэвиса, подавшего в отставку из-за планов Терезы Мэй по "брекситу".

Раньше от поста министра по делам Северной Ирландии уже отказался Шейлеш Вара. Он заявил, что не может поддержать проект соглашения Мэй, которая, по его словам, "бросает Великобританию на полпути без указания четкого срока, когда мы наконец станем суверенной нацией".

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