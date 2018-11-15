Порошенко продал Тигипко "Кузню на Рыбацком"

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Группа "ТАС" стала владельцем более 50% пакета акций завода "Кузница на Рыбацком".

В сентябре этого года президент Петр Порошенко анонсировал продажу завода "Кузница на Рыбацком".

Согласно сообщению "ТАС", договор купли-продажи подписали 15 ноября.

"Подписанию договора предшествовало получение согласия Антимонопольного комитета Украины на опосредованное приобретение акционером группы "ТАС" Сергеем Тигипко более 50% акций этого предприятия", - говорится в сообщении.

Инвестировав в новый актив, группа "ТАС" не будет менять профиль и основные направления развития этого завода.

Там заверили, что соглашение, подготовкой которой занималась аудиторская компания Ernst & Young, полностью соответствует требованиям действующего законодательства и нормам международного права.

Ее стоимость не разглашается.

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Что сообщили у Порошенко?

Еще 25 сентября на сайте предприятия "Кузница на Рыбацком" появился анонс о смене собственника.

Тогда же о продаже завода в своем Facebook сообщил и пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

По его словам, завод покупает отечественная компания. Какая именно - не уточнил.

При этом Цеголко напомнил, что в январе 2016 года Петр Порошенко передал свой самый большой актив, компанию "Рошен", в доверительную собственность Rothschild.

"В апреле прошлого года менеджмент "Рошен" закрыл Липецкую кондитерскую фабрику и свернул производство. В Крыму Севастопольский морской завод был конфискован оккупантами. Никаких аграрных или крахмальных бизнесов в РФ, о которые безосновательно и ложно утверждают оппоненты, у Петра Порошенко нет", - добавил пресс-секретарь президента.

Завод "Кузница на Рыбацком" расположен в Киеве. Это одно из старейших предприятий Киева, основанное в 1862 году как механическое предприятие со сталелитейным производством, а в 1928 году занялось судостроением.

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