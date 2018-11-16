Пустой стул для Сенцова: акция в поддержку политзаключенных

Image caption Среди политзаключенных - немало крымских татар, которых задержали в Крыму

В четверг, 15 ноября, в центре Киева состоялась акция "Пустые стулья" в поддержку украинских политических заключенных в России, Крыму и на неподконтрольных правительству территориях на востоке Украины, в частности - режиссера Олега Сенцова.

Акцию организовали союз писателей "Украинский ПЕН" и неправительственная организация Центр гражданских свобод.

15 ноября по инициативе международной организации PEN International отмечают День заключенного писателя.

Пустой стул символизирует автора, который не может присутствовать на определенном мероприятии из-за заключения, задержания, исчезновения, угрозы жизни или убийства.

В Украине акция в последние годы посвящается всем украинским политзаключенным в Крыму и России, а также пленным, содержащимся в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

На Михайловской площади активисты расставили 100 стульев.

На большинстве из них написали имена заключенных, но не на всех.

"На некоторых из них написано "Имя неизвестно", поскольку точное количество и всех имен людей, которые находятся в подвалах в ОРДЛО, мы не знаем", - пояснила исполнительный директор Украинского ПЕН-клуба Татьяна Терен.

По ее словам, в этот раз акция впервые проводится в партнерстве общественных организаций, политиков и дипломатов.

Среди прочих на акции вспомнили в частности о блогере Станиславе Асееве, которого держат в "ДНР", журналисте Романе Сущенко, приговоренном к 12 годам колонии строгого режима в России, и о Павле Грибе, которого из Беларуси перевезли в российскую тюрьму и обвинили в терроризме.

"За цифрами нужно видеть реальных людей. Эта акция о том, что человеческая трагедия не должна превращаться в пустую статистику", - отметила одна из координаторов акции, председатель организации Центр гражданских свобод Александра Матвийчук.

Image caption Ирина Геращенко говорит, что Украина готова к обмену пленными с Россией

Во время акции депутат и представительница Украины на минских переговорах Ирина Геращенко заявила, что Украина готова к обмену пленными, "если процесс будет адекватным".

"Мы готовы отдать Российской Федерации более 20 россиян, осужденных в Украине, и... освободить через процедуру помилования более 60 сепаратистов для освобождения наших военных и гражданских", - отметила Геращенко.

По ее словам, пока сигналов о сдвигах в этой сфере нет.

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