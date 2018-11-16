В Саудовской Аравии женщины протестуют против ограничений в выборе одежды

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption По закону саудовские женщины должны носить абайю в публичных местах

Некоторые женщины в Саудовской Аравии начали протест против абайи - длинного арабского платья, полностью закрывающего тело, которое женщины должны носить в публичных местах, - заявив, что они теперь будут носить ее наизнанку.

С хэштегом "абайя наизнанку" они разместили фотографии этой одежды, которую их заставляют носить насильно.

В марте наследный принц Мухаммед бин Салман сказал, что ношение абайи не является юридическим требованием.

Около 5000 постов с использованием протестного хэштега появилось в Twitter, большинство - из Саудовской Аравии.

Что можно носить саудовским женщинам?

Саудовские власти десятилетиями внедряли строгий дресс-код для женщин, согласно которому они должны были носить абайю в публичных местах, а также платок на голове, если они были мусульманками.

Но в марте наследный принц Мухаммед бин Салман заявил, что женщинам нужно только одеваться скромно, а носить абайю не обязательно.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В прошлом году женщинам разрешили водить авто

"Законы очень четкие и базируются на шариате [исламское право]: женщины должны носить достойную, приличную одежду, как и мужчины", - сказал он CBS TV.

"Это, однако, конкретно не указывает на черную абайю или черный платок. Решение полностью остается за женщиной, какой тип достойной и приличной одежды она хочет носить".

Что пишут саудовские женщины?

Пользователь Twitter Howra написала, что она начнет носить абайю наизнанку, "чтобы выразить протест против обычаев и государственных норм, которые означают, что мы поставим себя под угрозу, если решимся показать нашу идентичность".

"Мы должны работать полный рабочий день с никабом [вуалью для лица] и в абайе, поскольку рабочие места смешанные. Это тяжелое бремя для человека, которое он должен нести", - добавила она.

В последнее время саудовские женщины также стали носить яркие абайи, которые контрастируют с традиционными черными, а также открытые абайи, которые надевают поверх длинных юбок или джинсов, сообщает агентство Reuters.

В прошлом году женщинам предоставили право водить авто, но многих женщин-активисток, которые боролись за это, арестовали в рамках попытки подавления инакомыслия.

Что саудовские женщины все еще не имеют права делать?

Есть много вещей, которые саудовские женщины не могут делать без разрешения опекуна мужского пола, как правило, мужа, отца, брата или сына.

Например, это:

подача заявки на получение паспорта

выезд за границу

замужество

открытие банковского счета

начинание бизнеса в определенных сферах

прохождение плановых хирургических операций

Система опеки помогла создать одну из самых гендерно неравных стран на Ближнем Востоке.

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