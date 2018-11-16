Контрабандисты сбили пограничника в Закарпатье: он в коме

Копірайт зображення Госпогранслужба Image caption Авто с иностранными номерами сбило командира пограничников, после чего водитель скрылся

В ночь на пятницу в Закарпатье контрабандист сигарет в Румынию на автомобиле сбил пограничника и скрылся.

Пограничник находится в тяжелом состоянии - в коме.

Совместная операция

Украинские и румынские пограничники проводили совместную операцию - румыны на своей территории задержали двух человек с десятью пакетами сигарет.

Уже на украинском участке границы возле села Деловое местные пограничники задержали на берегу реки Тиса мужчину в гидрокостюме.

У него обнаружили крупную сумму денег - вероятно, от переправки сигарет в Румынию.

Наехал и сбежал

Копірайт зображення Укринформ Image caption Закарпатье - традиционно один из самых криминогенных приграничных регионов

Во время его допроса другой мужчина на машине Audi с иностранными номерами наехал на начальника пограничного отдела "Деловое".

Офицер-пограничник получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации в коме, ему сделали операцию.

Авто, которым его сбили, задержали, но водитель скрылся.

Его личность предварительно уже установлена, полиция ведет розыск.

Ему грозит от 9 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Из-за инцидента пограничники на участке "Деловое" перешли на усиленный вариант охраны границы с возможностью применения оружия.

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