Контрабандисты сбили пограничника в Закарпатье: он в коме
В ночь на пятницу в Закарпатье контрабандист сигарет в Румынию на автомобиле сбил пограничника и скрылся.
Пограничник находится в тяжелом состоянии - в коме.
Совместная операция
Украинские и румынские пограничники проводили совместную операцию - румыны на своей территории задержали двух человек с десятью пакетами сигарет.
Уже на украинском участке границы возле села Деловое местные пограничники задержали на берегу реки Тиса мужчину в гидрокостюме.
У него обнаружили крупную сумму денег - вероятно, от переправки сигарет в Румынию.
Наехал и сбежал
Во время его допроса другой мужчина на машине Audi с иностранными номерами наехал на начальника пограничного отдела "Деловое".
Офицер-пограничник получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации в коме, ему сделали операцию.
Авто, которым его сбили, задержали, но водитель скрылся.
Его личность предварительно уже установлена, полиция ведет розыск.
Ему грозит от 9 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Из-за инцидента пограничники на участке "Деловое" перешли на усиленный вариант охраны границы с возможностью применения оружия.