История о благородном бездомном, для которого собрали $ 400 тыс., оказалась обманом

Копірайт зображення DAVID SWANSON/ PHILADELPHIA INQUIRER Image caption Кейт МакКлюр (сверху) и Марка Д'Амико (справа) обвиняют в сговоре с бездомным Джонни Боббитом (слева) с целью наживы на людской доброте

Героев популярной в США кампании по сбору средств для бездомногообвиняют в краже путем обмана и заговора.

Кейт МакКлюр и Марк Д'Амико смогли собрать более 400 тысяч долларов для бездомного морского пехотинца Джонни Боббита.

Однако в августе Боббит подал иск против супругов, заявив, что они используют деньги, которые собирали ему.

Полиция Нью-Джерси начала расследование и выяснила, что история была выдумкой.

Всем троим были предъявлены одинаковые обвинения.

По данным американских СМИ, адвокат 39-летнего Д'Амико и 28-летней МакКлюр отказался от комментариев.

Что говорит сторона обвинения?

На пресс-конференции в четверг прокурор округа Берлингтон Скотт Коффина сказал, что история "с которой началась кампания по сбору средств, могла показаться слишком хорошей, чтобы быть правдой. К сожалению, так и было".

"Вся кампания основана на лжи", - добавил он.

Прокуроры считают, что сбор средств спланировали еще за месяц до запуска.

Копірайт зображення BURLINGTON COUNTY PROSECUTOR'S OFFI Image caption МакКлюр, Д'Амико и Боббит

Подозреваемым грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

История о благородном бездомном

История началась год назад. Джонни Боббит пришел на помощь Кейт МакКлюр, когда у нее закончился бензин.

Женщина ехала из штата Нью-Джерси в Филадельфию, когда ее втомобиль остановился посреди трассы.

Ей неожиданно помог бездомный, который сидел неподалеку и просил милостыни. Он по собственной инициативе пошёл к ближайшей заправке и купил на свои последние 20 долларов канистру бензина.

У МакКлюр не было наличных, чтобы поблагодарить Боббита, поэтому она вернулась к нему через несколько дней, подарила куртку и дала немного денег.

Боббит был очень вежлив и поблагодарил женщину за помощь.

Копірайт зображення GOFUNDME

Однако МакКлюр хотела сделать больше. Она и ее бойфренд запустили страницу на сервисе GoFundMe, где призвали людей пожертвовать хоть немного денег для благородного бездомного.

Пара рассчитывала собрать 10 тысяч долларов, но в результате им удалось собрать более 400 тысяч.

Однако в августе Боббит подал на МакКлюр и Д'Амико в суд. Мужчина обвинил их в том, что большая часть денег до него так и не дошла: по его словам, пара использовала собранные средства в личных целях.

В нескольких интервью Боббит рассказывал, что МакКлюр и Д'Амико купили себе новый BMW, а также оплатили недешевые путешествия в Лас-Вегас и Флориду.

МакКлюр утверждает, что сначала позволяла Боббит распоряжаться деньгами самостоятельно, но тот тратил их на наркотики. Однажды он якобы потратил 25 тысяч долларов всего за 13 дней.

Что случилось с деньгами?

Прокуроры оценивают, что на автомобиль, отдых, дорогие сумочки и азартные игры пара потратила более 367 тысяч долларов.

Прокурор заявил, что Боббит получил около 75 тысяч долларов.

В тысячах текстовых сообщений, доступ к которым получила полиция, пара обсуждает финансовые проблемы, неспособность платить по счетам и долги, а Д'Амико говорит, что надеется собрать еще больше денег, продав права на книгу об этой истории.

Выразив сожаление по поводу бездомности Боббита, прокурор обвинил ветерана в том, что он "в полной мере участвовал" в фальшивой кампании, пропагандируя ее в нескольких своих заявлениях в СМИ.

В 2012 году Боббит уже публиковал на Facebook похожую историю о том, как помог женщине, у которой закончился бензин.

В заявлении CNN представитель краудфандинговой платформы Go Fund Me подтвердил, что люди, которые внесли свой вклад в кампанию, получат возмещение.

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