Белый дом должен вернуть аккредитацию журналисту CNN - судья

Копірайт зображення Getty Images Image caption Слушания по делу еще не окончены; судья вынес решение в начале процесса

Суд временно вернул аккредитацию в Белый дом корреспонденту CNN Джиму Акосте, которого исключили из президентского пула после перепалки с Дональдом Трампом.

Федеральный судья Тимоти Келли в пятницу обязал Белый дом восстановить корреспонденту пропуск в Белый дом.

"Мы очень довольны, это великий день для журналистики, - сказал у выхода из здания юрист CNN. "Я хочу поблагодарить коллег, СМИ, которые меня поддержали, и судью за его решение. Ну и давайте вернемся к работе", - сказал в свою очередь сам Акоста.

"Мы довольны результатом и ждем полной резолютивной части в ближайшие дни. Наша искренняя благодарность тем, кто поддерживал не только CNN, но и свободную, сильную и независимую американскую прессу", - говорится в комментарии CNN.

В самом Белом доме заявили, что уважают решение суда и временно восстановят корреспондента в президентском пуле. Также Белый дом пообещал разработать на будущее правила поведения на пресс-конференциях.

При этом слушания по делу еще не закончены; решение о немедленном временном восстановлении аккредитации Акосты судья вынес в самом начале процесса. Кроме возврата аккредитации, истец требует от ответчиков также возмещения судебных расходов.

В ходе процесса представитель Минюста Джеймс Бернхам заявил, что у президента есть полное право отзывать аккредитации у журналистов. На вопрос судьи, имеет ли он это право, если ему не нравится, как журналист освещает мероприятие, он также ответил положительно.

На прошлой неделе Белый дом лишил Акосту аккредитации за перебранку с Трампом и отказ отдавать микрофон по требованию президента.

Дональд Трамп нередко критикует СМИ, и в особенности - CNN. Он не раз заявлял, что телекомпания производит "фейковые новости". На пресс-конференции 7 ноября он посоветовал Акосте "управлять CNN, пока сам президент управляет страной".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Акоста пытался спросить Трампа про вмешательство России в выборы в США

В иске, который телекомпания подала в окружной суд Вашингтона, телеканал назвал отзыв аккредитации у журналиста нарушением первой поправки к конституции США, которая гарантирует свободу слова. Ответчиками в иске выступали сам Трамп и еще пять человек, например, глава аппарата Белого дома Джон Келли и его заместитель Уильям Шайн, а также пресс-секретарь президента Сара Сандерс.

Что произошло с Акостой

На пресс-конференции Трампа в Белом доме 7 ноября после промежуточных выборов в США Акоста попытался спросить Трампа о караване мигрантов и расследовании предполагаемого вмешательства России в американские выборы.

Акоста несколько раз поинтересовался, почему Трамп раздувает страхи по поводу каравана мигрантов из Гондураса, который направляется в сторону южной американской границы. Трамп перед промежуточными выборами даже отправил туда армию, хотя караван до границы США еще не дошел.

Президент вступил в перепалку с журналистом, а затем потребовал, чтобы тот отдал микрофон. Акоста отказался сесть на место и продолжил задавать вопросы. Он поинтересовался, беспокоят ли Трампа результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Одновременно сотрудница-стажерка попыталась забрать у Акосты микрофон, но тот его не отдал.

Трамп назвал "русское расследование" фальшивкой, Акосту ужасным человеком, а CNN - врагами народа.

На следующий день Белый дом лишил Акосту аккредитации за то, что он вел себя неподобающим образом на пресс-конференции и "распускал руки в отношении женщины" - стажерки, пытавшейся забрать микрофон. CNN в иске отмечает, что Акоста не прикасался к стажерке и приводит в подтверждение слова присутствовавших на пресс-конференции журналистов.

Что ответил Белый дом

"У CNN почти 50 аккредитованных корреспондентов, и господин Акоста не более и не менее особенный, чем какое-либо медиа или корреспондент, при всем уважении к первой поправке", - заявили в пресс-службе Белого дома в ответ на иск телеканала.

В заявлении подчеркивается, что Акоста "физически отказывался отдать микрофон стажерке", чтобы дать возможность задать вопросы другим журналистам. Также в Белом доме считают, что журналист задал два вопроса и на оба получил ответы.

"Это не первый случай, когда данный репортер ненадлежащим образом отказывается уступить другим журналистам", - отметили в Белом доме.

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