В Сербии установили памятник сове, но люди видят что-то другое

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В Сербии установили статую совы, однако многим памятник больше напоминает мужской половой орган.

Скульптура высотой 2,5 метра появилась в городе Кикинда, на севере страны, чтобы напомнить, что именно в этой местности обитает крупнейшая в мире популяция ушастых сов.

Однако уже вскоре после открытия статуи, появились те, кому она показалась неприличной.

Под публикацией о памятнике на Facebook-странице города Кикинда - десятки ироничных комментариев.

"Прекрасно, - написал один из пользователей. - Вот только не могу понять, что же это мне напоминает".

"Я люблю сов и люблю свой город, но эта скульптура - это просто провал", - добавил другой.

Некоторые с юмором относятся к новой статуе, однако некоторые признались, что чувствуют стыд за свой город.

"Теперь все будут над нами смеяться", - говорится в одном из комментариев.

Сам автор скульптуры Джован Блат рассказал сербской газете Vecernje Novosti, что из-за критики уже задумывается над тем, чтобы сделать новую работу.

По его словам, он хотел создать не фотореалистичную копию, а стилизованную версию птицы с вытянутым туловищем.

"Очевидно, люди просто не понимают современного искусства", - резюмирует художник.

Копірайт зображення Reuters

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