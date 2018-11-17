Когда включат отопление в Смеле?
В городе Смела Черкасской области к газу подключили все котельные установки и должны начать подачу тепла, сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.
В Facebook он написал, что "в ночь на 17 ноября в Смеле подключили все котельные".
"Город с теплогенерацией. 29 часов с момента команды на запуск. Запустили все!" - написал вице-премьер.
Он попросил глав местные ОСМД проверить наличие тепла в домах.
"Утром в домах должен быть обычный температурный режим", - подчеркнул Зубко.
Мэр Смелы Алексей Цибко в эфире "112 Украина" заявил, что "подается тепло и в детсады, и в школы, и в жилые дома нашей общины".
По его словам, на одной из теплосетей "возник прорыв", который должны в ближайшее время ликвидировать.
Как сообщили BBC News Украина в редакции местной радиостанции "Тясмин", состоянием на утро 17 ноября подключение города к теплу началось, однако в домах все еще прохладно.
В Смелянской городской детской поликлинике BBC News Украина сказали, что пока их помещения не отапливаются.
Несмотря на то, что было сообщение о подаче тепла, батареи все еще холодные.
Местная жительница Дарья Плахотниченко рассказала BBC News Украина, что по состоянию на 9 утра батареи у нее дома оставались холодными.
Почему холодно в Смеле
В Смеле проблемы с теплоснабжением возникают уже второй год подряд.
Связаны они с тем, что два года назад город решил разорвать контракт с частным поставщиком тепла "СмелаЭнергоинвест" и передать эти функции коммунальному предприятию "Смелакоммунтеплоэнерго".
Впрочем, как оказалось, предыдущий теплопоставщик накопил миллионные долги, брать которые на себя город не планирует.
До начала нового отопительного сезона КП "Смелакоммунтеплоэнерго" так и не смогло решить все спорные вопросы и заключить новые контракты.
Всю вину за это местный мэр Алексей Цибко возложил на уже уволенного главу КП и привлеченных им трейдеров.
А в "Нафтогазе" смелянские проблемы прокомментировали так: "Причина отсутствия отопления в Смеле - бездействие органов местного самоуправления и теплоснабжения. В прошлом отопительном сезоне были те же проблемы".
Там добавляют, что готовы договариваться о реструктуризации 85-миллионного долга, но для этого новый поставщик должен стать правопреемником по долгам: "Позиция "мы не будем платить за предшественников" - нечестная".
На последнем совещании горсовета депутаты в очередной раз подчеркнули: брать на себя долги частного "Смелакоммунтеплоэнерго" город не будет, и цену на газ должны устанавливать в "Нафтогаз", а не посредники.
В понедельник из-за отсутствия отопления в Смеле объявили чрезвычайное положение и на неопределенное время закрыли образовательные учреждения.
15 ноября в Киеве Петр Порошенко во время заседания государственной комиссии по предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации в Смеле поручил включить отопление в городе в течении нескольких часов.