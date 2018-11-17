Когда включат отопление в Смеле?

Копірайт зображення UNIAN

В городе Смела Черкасской области к газу подключили все котельные установки и должны начать подачу тепла, сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

В Facebook он написал, что "в ночь на 17 ноября в Смеле подключили все котельные".

"Город с теплогенерацией. 29 часов с момента команды на запуск. Запустили все!" - написал вице-премьер.

Он попросил глав местные ОСМД проверить наличие тепла в домах.

"Утром в домах должен быть обычный температурный режим", - подчеркнул Зубко.

Мэр Смелы Алексей Цибко в эфире "112 Украина" заявил, что "подается тепло и в детсады, и в школы, и в жилые дома нашей общины".

По его словам, на одной из теплосетей "возник прорыв", который должны в ближайшее время ликвидировать.

Как сообщили BBC News Украина в редакции местной радиостанции "Тясмин", состоянием на утро 17 ноября подключение города к теплу началось, однако в домах все еще прохладно.

В Смелянской городской детской поликлинике BBC News Украина сказали, что пока их помещения не отапливаются.

Несмотря на то, что было сообщение о подаче тепла, батареи все еще холодные.

Местная жительница Дарья Плахотниченко рассказала BBC News Украина, что по состоянию на 9 утра батареи у нее дома оставались холодными.

Почему холодно в Смеле

В Смеле проблемы с теплоснабжением возникают уже второй год подряд.

Связаны они с тем, что два года назад город решил разорвать контракт с частным поставщиком тепла "СмелаЭнергоинвест" и передать эти функции коммунальному предприятию "Смелакоммунтеплоэнерго".

Впрочем, как оказалось, предыдущий теплопоставщик накопил миллионные долги, брать которые на себя город не планирует.

Копірайт зображення УНІАН

До начала нового отопительного сезона КП "Смелакоммунтеплоэнерго" так и не смогло решить все спорные вопросы и заключить новые контракты.

Всю вину за это местный мэр Алексей Цибко возложил на уже уволенного главу КП и привлеченных им трейдеров.

А в "Нафтогазе" смелянские проблемы прокомментировали так: "Причина отсутствия отопления в Смеле - бездействие органов местного самоуправления и теплоснабжения. В прошлом отопительном сезоне были те же проблемы".

Там добавляют, что готовы договариваться о реструктуризации 85-миллионного долга, но для этого новый поставщик должен стать правопреемником по долгам: "Позиция "мы не будем платить за предшественников" - нечестная".

На последнем совещании горсовета депутаты в очередной раз подчеркнули: брать на себя долги частного "Смелакоммунтеплоэнерго" город не будет, и цену на газ должны устанавливать в "Нафтогаз", а не посредники.

В понедельник из-за отсутствия отопления в Смеле объявили чрезвычайное положение и на неопределенное время закрыли образовательные учреждения.

15 ноября в Киеве Петр Порошенко во время заседания государственной комиссии по предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации в Смеле поручил включить отопление в городе в течении нескольких часов.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram