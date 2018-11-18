Виктора Януковича госпитализировали в Москве - СМИ

Копірайт зображення Getty Images

Бывший президент Украины Виктор Янукович в пятницу, 16 ноября, был госпитализирован в Москве, сообщают российские СМИ. Из-за этого он не сможет выступить в суде с последним словом по делу о государственной измене, сообщил его адвокат.

Януковича доставили в Институт скорой помощи им. Склифосовского, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на справочную медицинского учреждения.

О госпитализации экс-президента стало известно только сегодня.

В пресс-службе медицинского учреждения подтвердили, что Януковича госпитализировали 16 ноября и в тот же день выписали, сообщает ТАСС.

Ранее госпитализацию экс-президента подтвердил его адвокат Александр Горошинский, который рассказал, что посетил своего подзащитного в больнице.

"В пятницу я был в Москве, пытался выйти с ним на связь, но его помощники сообщили о его госпитализации", - цитирует адвоката ТАСС.

"Я приехал в больницу, мы с ним говорили. Есть предположение о наличии у него травмы колена и позвоночника, но пока не могу точно раскрывать его диагноз, но я лично видел, что человек не может двигаться", - рассказал адвокат, как сообщает агентство.

Другие российские СМИ сообщают, что Виктор Янукович якобы получил травмы во время игры в теннис.

Пострадавшего доставили в больницу из подмосковного теннисного клуба, сообщил российский Пятый канал - экс-президент якобы упал и травмировал колено, но после осмотра его отпустили домой.

В "Комсомольской правде" написали, что из института им. Склифосовского Януковича перевезли в частную клинику.

BBC News Украина пыталась связаться с адвокатом экс-президента Виталием Сердюком, но связи с ним нет.

Пресс-секретарь адвоката не подтверждает и не опровергает информацию о госпитализации Януковича.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram