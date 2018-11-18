Фильм "Донбасс" стал лучшим фильмом на кинофестивале в Испании
Фильм "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы получил награду за лучший фильм на 15-й фестивале европейского кино в испанской Севилье.
Лента получила награду Golden Giraldillo - приз за лучший фильм.
"Фильм достигает изысканного сочетания формы художественного фильма и ощущения документального кино. Отличная кинематография дает творческое и четкое видение безжалостной трагедии "тумана войны", - говорится на сайте мероприятия в описании ленты.
Фестиваль в Севилье проходит в начале ноября с 2001 года и длится девять дней.
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Специальный приз жюри отдало ленте "Рэй и Лиз" - кинодебюту британского фотографа Ричарда Биллингема.
За награду за лучший фильм соревновались работы призеров Каннского кинофестиваля Оливье Ассаяса, Мии Хансен-Леве и Нури Бильге Джейлана, а также лауреатов премии "Оскар" Флориана Хенкель фон Доннерсмарка и Ласло Немеша.
Фильм "Донбасс" является копродукцией Украины, Германии, Франции, Нидерландов и Румынии.
Премьера фильма состоялась 9 мая 2018 года на 71-м Каннском международном кинофестивале, где в рамках программы "Особый взгляд" лента получила приз за режиссуру.