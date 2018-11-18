Марш ко Дню памяти трансгендеров в Киеве сорвали и забросали "дымовухами"

Копірайт зображення Insight LGBTQ NGO Image caption Место проведения акции дважды переносили, второй раз - за полчаса до ее начала

Марш ко Дню памяти трансгендерных людей, который в третий раз проходил в Киеве в воскресенье, радикалы забросали дымовыми шашками, после чего полиция оттеснила участников в метро и прекратила акцию.

Перенос места акции

Как рассказала BBC News Украина одна из участниц акции, директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук, сначала марш планировалось провести на Михайловской площади. Но из-за угроз и потому, что там были заявлены другие акции, его решили перенести в Парк Шевченко.

Непосредственно перед началом акции полиция дала указание еще раз изменить место проведения акции - на этот раз к станции метро "Университет".

"Это было неожиданно и опасно для тех людей, которые не знали о переносе места акции, и шли в Парк Шевченко, где собирались радикалы", - отмечает Оксана Покальчук.

"Около Университета (Шевченко. - Ред.) все заблокировано праворадикалами. Точка сбора перенесена на метро "Университет". Будьте бдительны. У красного корпуса собралось несколько сотен ультраправых", - написала перед началом акции ее организатор, председатель организации "Инсайт" Елена Шевченко.

Несколько минут

Копірайт зображення Олена Шевченко Image caption К самой акции присоединилось несколько десятков участников и участниц

Уже у метро "Университет" участников акции окружили кольцом правоохранители.

Организаторы выступили с короткими речами, после чего представители радикальных организации начали бросать дымовые шашки.

"В данный момент нас блокируют ультраправые возле метро Университет. Но мы проводим митинг. Вокруг дымовые шашки", - написала Елена Шевченко.

"Полиция не реагировала, никого не задерживала. А потом полицейские достаточно жестко оттеснили ко входу в метро и сказали: "Все, акция завершена", - добавила Оксана Покальчук.

"Нас вытеснили в метро. Полиция не смогла сдерживать праворадикалов. Акция сорвана", - подытожила Елена Шевченко.

"Полиция загнала людей в метро. Участники и участницы скандируют "Права человека превыше всего". Оппоненты продолжают бросать дымовухи", - отметила другая участница акции Леся Харченко.

Копірайт зображення Леся Харченко Image caption Дым от шашек

"Полиция не смогла (да и не особенно хотела, судя по всему) сдержать радикалов и тупо загнала всех участников и участниц акции в метро. Такая вот свобода мирных собраний в Украине...", - констатировал трансгендер Тангарр Форгарт.

По словам организаторов, сама акция фактически продолжалась несколько минут.

"Проведение марша было сорвано, зато удалось провести короткий митинг, который длился двадцать минут", - говорится в заметке организаторов из Insight LGBTQ NGO.

"Нам удалось развернуть радужные и транс-флаги, а также баннеры с нашими лозунгами и требованиями. Инна Ирискина - координатор трансгендерного направления ОО "Инсайт" произнесла речь о повестке и необходимости этого митинга. Некоторые правые протиснулись в толпу и пытались перекрикивать речь, скандировали "Позор". Полиция снова охраняла не тех, кого должна была", - добавляют организаторы.

Всего к Маршу присоединилось до сотни участников.

"Это уже много - столько людей собралось, несмотря на угрозы", - говорит Оксана Покальчук.

Как сообщает сайт theБабель, участники акции развернули плакаты с требованием снять запрет для трансгендерных людей усыновлять или удочерять детей, включить гендерную идентичность в перечень признаков, по которым насилие должно рассматриваться как преступление на почве ненависти, и обратились к Минздраву с просьбой утвердить новый клинический протокол по медицинской помощи трансгендерным людям.

"Предупредили провокацию"

Копірайт зображення Олена Шевченко Image caption Организаторы обвинили полицию в неспособности защитить акцию

В киевской полиции сообщили о "предупреждение провокации".

"Именно у входа в подземку собирались участники акции, которые, согласно заявке, своим мероприятием хотели привлечь внимание общества к проблемам трансгендерных людей. А представители других организаций, которые проводили мероприятие в Парке имени Тараса Шевченко, пытались устроить провокацию, прибыв к станции ​​метро", - говорится на сайте столичной полиции.

Правоохранители отмечают - чтобы не допустить конфликтов, они разделили участников.

"В настоящее время неизвестный мужчина применил газовый баллончик, в результате чего двум людям понадобилась медицинская помощь", - добавляют в полиции.

Больше о пострадавших в полиции не сообщают.

Копірайт зображення Олена шевченко

Информацию о двух пострадавших подтверждают и в "Инсайте": "Сейчас уже известно о нападениях праворадикалов на участников митинга. Пострадали две девушки, которым в лицо распылили слезоточивый газ, их забрала скорая".

"Также канадскому журналисту Майклу Колборну, который присутствовал на акции, во время столкновений попали в лицо и разбили очки", - добавляют инициаторы акции.

В то же время организаторы акции выражают тревогу из-за опасности так называемого "сафари" на ее участников, которые традиционно устраивают радикалы после аналогичных мероприятий.

"Внимание: в центре Киева очень много праворадикалов. Воздержитесь от поездок в центр сегодня. Это очень опасно", - предупредила Елена Шевченко на своей странице в Facebook.

Оппоненты называют сам марш "пропагандой трансвеститов" в Украине.

Среди организаций, чьи представители были замечены около метро "Университет", по словам участников марша: "Катехон", "Традиция и порядок", "Братство".

Акция памяти

Копірайт зображення Олена Шевченко

Международный день памяти трансгендерных людей отмечают в мире 20 ноября (в Украине акцию перенесли на выходной день).

"В этот день вспоминают тех, кто погиб из-за трансфобии: ненависти и предвзятости к проявлениям трансгендерности и гендерной неконформности", - говорится в заметке Amnesty International в Украине.

За несколько дней до воскресной акции организация призвала правоохранителей и столичные власти "приложить все усилия, чтобы гарантировать безопасное проведение мероприятия и обеспечить право граждан на мирный протест".

"Марш ко Дню памяти трансгендерных людей проводится в Киеве с 2016 года. Однако, в этом году впервые участники и участницы столкнулись с такой волной угроз от радикальных группировок", - констатировали в Amnesty International в Украине.

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