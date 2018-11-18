Трамп приехал на место смертоносного пожара в Калифорнии

Копірайт зображення AFP Image caption Президент Трамп осмотрел разрушенный огнем городок Парадайз

Президент США Дональд Трамп посетил районы Калифорнии, опустошенные наиболее смертоносным и разрушительным пожаром в истории штата.

Лесной пожар, получивший название Кэмп, унес жизни по меньшей мере 76 человек.

Более 1200 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

В городе Парадайз, полностью разрушенном огнем, Трамп назвал увиденное "печальным" и снова обвинил в случившемся плохое управление лесными ресурсами.

Специалисты утверждают, что главными причинами лесных пожаров являются погода, изменения климата и изменения в численности населения.

Кроме пожара Кэмп, пожарные также пытаются потушить несколько других возгораний, в том числе пожар Вулси около Лос-Анджелеса, унесшей уже по меньшей мере три жизни.

На следующей неделе в регионе ожидаются сильные ливни. Это может помочь потушить пожары, но также может привести к оползням и потопам на холмах, на которых огонь уничтожил всю растительность.

Как приняли Трампа?

Президента США встретили губернатор Джерри Браун и его преемник Гэвин Ньюсом. Оба принадлежат к Демократической партии и спорили с Трампом относительно пожаров.

"Пришло время объединиться ради людей Калифорнии", - написал губернатор в Twitter.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Огонь практически уничтожил город Парадайз

В городе Парадайз Трамп похвалил усилия местных правоохранителей, политиков и спасательные команды, которые разыскивают выживших.

"Очень печально видеть такое, - заявил Трамп. - Сейчас мы хотим позаботиться о тех людях, которые так сильно пострадали".

Местные жители встречали президента по-разному: кто-то принес плакаты в его поддержку, а кто-то наоборот - против него.

Впоследствии Дональд Трамп, губернатор Джерри Браун и его новоизбранный преемник Гэвин Ньюсом посетили местность на юге Калифорнии, где бушевал пожар Вулси.

Обращаясь к журналистам, Трамп, - который постоянно путал название разрушенного огнем города Парадайз (с англ. - "рай"), называя его "Плеже" (с англ. - "наслаждение"), - и Ньюсом пообещали работать вместе, чтобы предотвратить повторение трагедии в будущем.

Однако президент отметил, что не изменит своего мнения по поводу изменения климата.

Местные власти предполагали, что масштаб пожара частично был вызван длительным отсутствием в штате дождя.

"Я хочу замечательный климат, и у нас он будет, и у нас будут леса, которые будут очень безопасными", - заявил Трамп журналистам.

Пожар Кэмп: 76 погибших

По последним данным, число погибших возросло до 76 человек. Большинство из тел нашли в городе Парадайз.

Пока удалось идентифицировать 63 из них, сообщил шериф округа Бьют Кори Хонеа.

Копірайт зображення AFP Image caption В поисках человеческих останков помогают собаки и военные

По его словам, еще 1276 человек остаются пропавшими без вести.

Впрочем, он также рассказал, что 714 человек, которые считались пропавшими, нашли живыми. Их имена убрали из списка.

"Информация, которую я предоставляю, - это свежие данные, и мы видим, что существует возможность, что имена в списке могут дублироваться", - рассказал шериф.

Некоторые люди, указанные как пропавшие, могут не знать, что их ищут, или не имеют возможности позвонить, говорят чиновники.

Пожар Кэмп пока контролируется на 55%, говорят пожарные, но, вероятно, взять его под контроль полностью смогут не раньше конца месяца.

Как правило, сезон лесных пожаров в Калифорнии начинался летом и продолжался до ранней осени. Но специалисты говорят, что сейчас риск существует в течение всего года.

Низкая влажность, теплый ветер и сухая земля после месяца без осадков создали благоприятные условия для распространения огня.

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